Kenneth McClintock revela que superó el cáncer de próstata

El exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, reveló que superó el cáncer de próstata y compartió los retos que tuvo que enfrentar durante el manejo.

“Es un tema que, normalmente, las figuras públicas que han pasado por este proceso, no lo hablan. Pero yo creo que para poder educar a la gente, y promover que las personas se cuiden, a veces uno tiene que hablar de nuestra propia salud”, reconoció el también expresidente del Senado de Puerto Rico en su podcast “Gobierno y Salud”.

Según comentó McClintock, el proceso de diagnóstico y tratamiento fue rápido y se resolvió sin mayores complicaciones dadas las alternativas de manejo quirúrgico con las que se cuenta hoy en día en la Isla.

“Tengo mi urólogo y él detectó que algo no iba bien. Me envió a hacer la prueba y me refirió, entonces, a un urólogo cirujano que se especializa en resolverlo de manera no invasiva para eliminar la próstata que contenía un pequeño tumor que se encontró bien temprano, y la misma noche del día de la operación yo estaba en franca recuperación”, sostuvo.

A pesar de las múltiples medidas preventivas en el desarrollo de cáncer, McClintock reconoce que esta enfermedad, a diferencia de otras, posee más factores de riesgo no modificables, por lo que evitar su desarrollo no es viable, pero sí se pueden mejorar las estrategias diagnósticas para asegurar una mejor calidad de vida.

“No hay nada que uno pueda hacer”, aseveró. “No es como el cáncer de pulmón en el que las personas no fuman, y evitan el cáncer de pulmón. Es básicamente tener prácticas para facilitar la detección y poderlo resolver sin mayor problemas”.

En Puerto Rico, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en la población masculina y también es la primera causa de muerte en hombres por cáncer. Si bien, la incidencia de esta condición se mantiene estable, el porcentaje de mortalidad ha disminuido en un promedio anual del 3,1%.

Si bien no existen medidas preventivas cien por ciento efectivas para evitar el desarrollo de la enfermedad, las visitas frecuentes al urólogo para cernimiento favorecen la detección oportuna y el tratamiento adecuado que mejoran el pronóstico y evitan afectaciones significativas a la salud de los hombres.

Debido a que la mayoría de los cánceres de próstata se encuentran en un estadio temprano de la enfermedad, usualmente la decisión de tratamiento no es una precipitada. El tratamiento del cáncer de próstata varía, de acuerdo con los síntomas o los aumentos rápidos del nivel de PSA, si el cáncer se ha diseminado a los huesos, historial de salud, calidad de vida, función urinaria y sexual al momento del diagnóstico, y otras condiciones médicas existentes.

