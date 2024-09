Harris tras reportarse disparos cerca de Trump: “La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se pronunció este domingo a través de sus redes sociales sobre el incidente de disparos cerca del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.

Harris aseguró que le alegra que su contrincante se encuentre bien y que la “violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

“Me han informado de que se han producido disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida, y me alegro de que se encuentre a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”, comentó en X (antes conocido como Twitter).

Más temprano, agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos abrieron fuego al ver una persona con un arma de fuego cerca del campo de golf del candidato presidencial republicano.

La persona huyó en un vehículo y luego fue detenida en un condado cercano por la policía local.

El Departamento de Policía de Martin dijo que había detenido un auto en la carretera interestatal 95 y que había arrestado a un sospechoso que al parecer está vinculado al incidente.

Un arma tipo AK fue recuperada en el lugar.

En un mensaje en X, el senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados de Trump en el Congreso, dijo que habló con Trump tras el incidente y que el empresario está “de buen ánimo” y es “una de las personas más fuertes que he conocido”.

Además, la Casa Blanca confirmó que el presidente Joe Biden fue informado de lo sucedido y que está “aliviado” de que Trump está bien.

El hecho ocurre unos dos meses después de que el candidato presidencial fue herido de bala en un intento de asesinato en un evento de campaña en Pensilvania.

Trump había regresado a Florida este fin de semana tras una gira por el oeste de Estados Unidos que incluyó un mitin en Las Vegas y un evento de recaudación de fondos en Utah.