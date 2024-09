¡Otra vez! Estos sectores estarán sin luz el sábado

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico en la isla, LUMA Energy, estará realizando nuevamente trabajos de mantenimiento que dejarán sin luz a varios sectores.

Según se destaca en la sección de “mejoras planificadas” del portal de LUMA Energy, este sábado 14 de septiembre, se realizarán trabajos en los municipios de San Juan y Caguas desde tempranas horas de la mañana.

En Caguas, los trabajos comenzarán desde las 8 de la mañana del sábado, donde se trabajará con un “punto caliente”. Esto afectará a los sectores de Come. Consolidated Mall, Cond. Brisas De San Alfonso, Cond. Los Flamboyanes 3, Cond. Paseo El Verde, Res. Residencial Brisas Del Turabo, Sect. La Industria, Sect. Santo Domingo, Urb. El Verde, Urb. El Verde Sur, Urb. Estancias El Verde, Urb. Extensión El Verde, Urb. Mariolga, Urb. San Marcos, Urb. Bonneville Heights 1ra Sección, Urb. Bonneville Terrace, Urb. Brooklyn, Urb. Extensión La Granja, Urb. La Granja, Urb. San Alfonso, Urb. Shufford Court, Urb. Turabo Gardens 2da Sección, Urb. Villa Turabo, Bda. Morales, Come. Centro Comercial Turabo Gardens, Cond. Balcones De Las Catalinas, Cond. Bonneville Apartments, Cond. Bonneville Terrace Apartments, Cond. Bunker Park Apartments, Edu. Escuela Paula Mójica, Res. Residencial Turabo Heights, Sect. Bunker, Urb. Bonneville Gardens, Come. Gatsby Plaza, Cond. Myrlena Aparments, Res. Residencial Brisas Del Turabo, Res. Residencial Raul Castellón, Sect. Casco Urbano, Sect. Santo Domingo, Urb. Batista, Urb. Machín, Urb. Myrlena, Urb. Notre Dame, Urb. Savarona y la Urb. Villa Flores.

Mientras que en San Juan, se estará trabajando en una subestación de Hato Rey desde las 11 de la noche, que dejará sin luz a la zona del Tribunal Federal, el Colegio Universitario de San Juan, Plaza Las Américas, Avenida Arterial Hostos y el Residencial Nemesio Canales.

Además, en San Juan de 9:30am a 10:30 am del sábado se realizará el reemplazo de líneas y equipos en la Calle Condado 54 y 59.