Exigen a la CEE extender fecha de registro electoral

El alcalde del municipio de Coamo, Juan Carlos García Padilla, le exigió este sábado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) extender la fecha de registro electoral hasta el 30 de septiembre y abrir más centros de inscripción a través de toda la Isla.

García Padilla afirmó en declaraciones escritas que es necesario “defender la democracia” y acusó al Partido Nuevo Progresista (PNP) de “bloquear indirectamente” el acceso a los jóvenes para que no se inscriban.

“El derecho al voto es un pilar fundamental de nuestra democracia, y no podemos permitir que se limite a nuestra juventud y a nuestros mayores por fallas operativas o falta de capacidad en los centros de inscripción. La estrategia del PNP de bloquear indirectamente el acceso a los jóvenes para que no se inscriban no puede ser permitida. Decir que lo dejaron para último minuto es la excusa más cómoda para justificar lo injustificable”, expresó.

El primer ejecutivo municipal condenó cualquier intento de poner “trabas” a este proceso y pidió que el proceso electoral sea inclusivo, asegurando que ningún ciudadano quede excluido por fallas logísticas.

“Ante el gran interés y el colapso en los centros de inscripción, es hora de hacer lo correcto y extender el plazo, brindando las facilidades necesarias para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto”, sostuvo. “Invito a todos los alcaldes de Puerto Rico a que se sumen a este reclamo. La democracia hay que defenderla, y no podemos permitir que se cierren las puertas a quienes desean formar parte de este proceso. Los ciudadanos mayores y los jóvenes tienen derecho a participar, y debemos ser facilitadores, no obstáculos”, agregó.

“No podemos aceptar excusas ni justificaciones. Es nuestra obligación asegurarnos de que todos puedan registrarse y votar”, concluyó García Padilla.

El viernes la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla Rivera, le pidió a los electores que confíen en el proceso.

“La invitación que siempre tengo que hacer a los electores y a todos los ciudadanos es que confíen en el proceso electoral, que suena a cliché, que definitivamente tenemos que decir que con todas las sombras que han caído últimamente a la Comisión Estatal de Elecciones, no puedo juzgar el que no duden, pero lamentablemente con eso estamos trabajando. La Comisión Estatal de Elecciones está presidenta y puedo dar fe que cada uno de los comisionados electorales están comprometidos con todos los procesos, los directores de área, los oficiales de inscripción, todos y cada uno de los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones son empleados serios que hacen su trabajo como corresponde, todo lo que sea contrario a ello o todo lo que se distancie de ellos lo vamos a estar trabajando y atendiendo”, dijo Padilla Rivera en conferencia de prensa.

“Lamentablemente, definitivamente entre tanto aguacero lo que se espera es una tormenta. No puedo decir otra cosa que no sea que evidencia de que estamos en fiel cumplimiento al calendario electoral es que llegaron las papeletas de JAVAA, que estamos en tiempo, no obstante, se documenta que hay querella, que hay atrasos, que no hay juntas de balance, siempre proyectamos el caos, lamentablemente no proyectamos lo positivo. Bien lo dijo el comisionado (electoral del PIP), Roberto Iván Aponte, la buena noticia, las papeletas de JAVAA llegaron. Estamos en fiel cumplimiento del calendario electoral. Todos los asuntos que incidan en el proceso electoral, como las querellas, como las situaciones de empleo, los oficiales de inscripción, las atenciones a las juntas de inscripción, los electores, todo lo estamos trabajando”, añadió.

Padilla se refería a las quejas de los electores con algunos de los proceso de inscripción, reactivación o cambio que han confrontado retrasos o problemas.

Sus expresiones se dieron durante el proceso de recibo de las primeras papeletas que se utilizarán para el voto adelantado y ausente.