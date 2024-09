Madre de Justin Santos espera que Mayra Nevárez sea sentenciada a prisión

Carmen Santos, la madre del joven Justin Santos, quien falleció en el Puente Teodoro Moscoso cuando la conductora Mayra Nevárez conducía en contra del tránsito criticó que luego de que la imputada fuera declarada culpable se pudiera ir a su hogar y no fuera ingresada a prisión de inmediato.

Santos expresó en el programa Día a Día (Telemundo), en entrevista con la periodista Sylvia Hernández, que no pudo asistir al último día de juicio por recomendación de su médico, debido a una situación de salud. Durante la entrevista, este criticó en varias ocasiones que luego de que se encontraba culpable a Nevárez por ocasionar el accidente, esta se quedara en libertad hasta el día de la vista de sentencia el próximo, 7 de noviembre.

“Estoy sorprendida de que Mayra se fuera a su casa, no puedo entender. Hace apenas unas semanas, una persona salió culpable e inmediatamente le pusieron sus esposas y fue directo a la cárcel. No entiendo si Mayra tiene los privilegios de una embajadora, gobernadora…ser culpable de todos los cargos e irse a su casa, no lo puedo entender”, expresó Santos.

Además, expresó que espera que la ahora declarada culpable cumpla prisión en la sentencia que será impuesta en noviembre.

Sin embargo, la madre de Justin Santos, quien era el hermano de Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, aseguró que siempre mantuvo sus esperanzas en que Nevárez fuera declarada culpable.

“Dudas yo no tenía, estaba consciente que Mayra tenía que salir culpable”, expresó

Del mismo modo, agradeció las muestras de apoyo por parte de los puertorriqueños en todo el proceso.

“Al pueblo de Puerto Rico y al mundo, no tengo con qué pagarles porque desde el día uno, han estado apoyando”, expresó.

Culpable Mayra Enid Nevárez por la muerte de Justin Santos

Mayra Enid Nevárez Torres fue declarada culpable el jueves en el Tribunal de Caguas por conducir de manera negligente y en estado de embriaguez, provocando el accidente que resultó en la muerte de Justin Santos Delanda, hace casi tres años.

El veredicto, emitido por la jueza Wanda Cruz Ayala del Tribunal de San Juan, encontró a Nevárez Torres culpable de violar la Ley de Vehículos y Tránsito, al manejar bajo los efectos del alcohol y de forma temeraria.

Durante el juicio, Keven Monserrate Gandía, quien acompañaba a Santos Delanda en el vehículo la noche del accidente y resultó herido, ofreció su testimonio junto a Priscilla Carrasco Santos, hermana de la víctima, quien relató los eventos ocurridos el 21 de noviembre de 2021 cuando llegó al lugar del trágico incidente en el Puente Teodoro Moscoso.