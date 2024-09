Jenniffer González niega vínculo del PNP con caso de exempleada de CEE

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, rechazó cualquier vínculo de su partido con el reciente caso de una, ahora, exempleada de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), destituida por la filtración de información confidencial de votantes a través de un chat titulado con el nombre de la colectividad.

En conferencia de prensa, González subrayó que la empleada no tenía conexión formal con el partido y aclaró que su despido fue decisión exclusiva de la presidenta de la CEE, Jessika Padilla.

“Es una empleada de la Comisión Estatal de Elecciones que recibió información de una tarjeta electoral, quien hace, obviamente, y la transmitió en un chat que no es del PNP. Porque el PNP como institución no tiene un chat, ni yo tampoco, ni ninguno de los funcionarios que estamos aquí conocemos de eso”, afirmó la candidata.

La presidenta alterna de la CEE llevó a cabo una investigación interna de la cual González ”desconoce”. Al igual, la candidata calificó los intentos de vincular al partido como un “claro intento de cambiar la atención pública”.

“Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. El que quiere implicar al PNP en esto es un claro intento de cambiar la atención pública, y yo creo que ya basta con eso. Así que nosotros, como institución, yo me hago responsable de los empleados que yo recluté, yo me hago responsable de las determinaciones que tome este directorio, pero esta determinación es una determinación de la Comisión Estatal de Elecciones”, continuó.

Asimismo, al ser cuestionada de que la exempleada estaba siguiendo órdenes de algún funcionario del partido, González exhortó a “que lo prueben en el tribunal”.

Ayer, la CEE destituyó a la empleada que divulgó la información de la licenciada Mayra López Mulero en un chat de mensajería de la aplicación WhatsApp.

“Habiendo atendido esta desafortunada situación con la celeridad que lo ameritaba, la Comisión, haciendo valer, como de costumbre, lo dispuesto en el Código Electoral del 2020 y los reglamentos aplicables, resolvió destituir a la empleada que incurrió en este reprochable comportamiento, expresamente prohibido”, manifestó la presidenta alterna de la CEE.