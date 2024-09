Denuncian evento de inscripción terminó en la madrugada por poco personal de la CEE

La coalición ‘Prende Tu Voto’ exigió a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que asigne más recursos a los eventos de inscripción que está llevando a cabo en diversos puntos de la isla, luego de que se suscitara un incidente en el centro comercial San Patricio Plaza donde se intentó cerrar una actividad mientras decenas de personas aún no habían completado el trámite para inscribirse y poder participar de las elecciones generales.

Además, exigieron que se extienda la fecha límite de inscripción que vence este próximo 21 de septiembre.

PUBLICIDAD

Según la denuncia enviada mediante declaraciones escritas, la CEE intentó cerrar la actividad pautada en horario de 11:00am a 7:00pm en el centro comercial dejando más de 70 personas sin atender. Sin embargo, los ciudadanos que se encontraban realizando la fila se opusieron a que se cerrara el proceso de inscripción, obligando a que la actividad continuara hasta pasada la medianoche del viernes.

“La última persona en la fila había llegado y hecho su turno a las 5:30 p.m., pero el proceso fue extremadamente lento debido a la asignación de solo dos mesas de inscripción y cuatro empleados de la CEE”, lee la comunicación enviada.

Además, se denunció que se solicitó a la CEE que llevaran más recursos y equipos para acelerar el proceso pero se indicó que esto nunca ocurrió.

Entre las denuncias sobre el proceso, se señaló que los empleados de la CEE habrían tomado tiempo adicional en la hora de almuerzo, lo que paralizó la fila considerablemente.

“A pesar de la alta demanda en eventos anteriores, la CEE ha mantenido su negativa a aumentar el personal y las máquinas disponibles, obligando a decenas de personas a perder horas sin garantía de ser inscritos. Por otro lado el Registro Electrónico de Electores (eRE) no ha funcionado adecuadamente, agravando aún más el proceso en las juntas y eventos de inscripción. Las fallas en el sistema eléctrico, debido al deficiente servicio de LUMA y Genera PR, también han afectado varios eventos, provocando apagones y más problemas en el registro”, añadieron.

PUBLICIDAD

“Estamos hablando de personas que llevan más de 8 horas esperando, algunas con niños y con dificultades de movilidad, todo por la ineficiencia de una agencia gubernamental que tiene la obligación de garantizar el derecho al voto. Estimamos que saldremos de aquí a eso de las 2:00 a.m.” declaró Loidymar Duprey González, Gerente de Programas en La Tejedora.

“Nos dieron la palabra desde temprano que no se irían hasta atender a la última persona. Es una falta de respeto que intenten atropellar el proceso. Vi personas en la fila llorando cuando intentaron cerrar a las 9 p.m. Las personas están tranquilas y calmadas, simplemente quieren hacer su trámite electoral. Ha habido disposición de parte de todos de cooperar, pero no ha sido la misma actitud por parte de la Comisión. Aquí hay personas que sacaron el día para realizar esta gestión. Es una falta de respeto y de palabra que se les diga que no se les va a atender después de 7 horas esperando,” dijo Zairelys A. Reyes Rivera, voluntaria con la coalición

El próximo evento de inscripción, programado para el sábado 14 de septiembre en Vivo Beach Club de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.