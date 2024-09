CEE pide que confíen en proceso electoral a pesar de irregularidades

A pesar de las críticas que ha recibido el proceso, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, le pidió el viernes a los electores que confíen.

“La invitación que siempre tengo que hacer a los electores y a todos los ciudadanos es que confíen en el proceso electoral, que suena a cliché, que definitivamente tenemos que decir que con todas las sombras que han caído últimamente a la Comisión Estatal de Elecciones, no puedo juzgar el que no duden, pero lamentablemente con eso estamos trabajando. La Comisión Estatal de Elecciones está presidenta y puedo dar fe que cada uno de los comisionados electorales están comprometidos con todos los procesos, los directores de área, los oficiales de inscripción, todos y cada uno de los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones son empleados serios que hacen su trabajo como corresponde, todo lo que sea contrario a ello o todo lo que se distancie de ellos lo vamos a estar trabajando y atendiendo”, dijo Padilla Rivera en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente, definitivamente entre tanto aguacero lo que se espera es una tormenta. No puedo decir otra cosa que no sea que evidencia de que estamos en fiel cumplimiento al calendario electoral es que llegaron las papeletas de JAVAA, que estamos en tiempo, no obstante, se documenta que hay querella, que hay atrasos, que no hay juntas de balance, siempre proyectamos el caos, lamentablemente no proyectamos lo positivo. Bien lo dijo el comisionado (electoral del PIP), Roberto Iván Aponte, la buena noticia, las papeletas de JAVAA llegaron. Estamos en fiel cumplimiento del calendario electoral. Todos los asuntos que incidan en el proceso electoral, como las querellas, como las situaciones de empleo, los oficiales de inscripción, las atenciones a las juntas de inscripción, los electores, todo lo estamos trabajando”, añadió.

Padilla se refería a las quejas de los electores con algunos de los proceso de inscripción, reactivación o cambio que han confrontado retrasos o problemas. Además, se suma la situación que enfrentó la licenciada Mayra López Mulero que hasta el momento dejó a una empleada sin empleo.

Sus expresiones se dieron durante el proceso de recibo de las primeras papeletas que se utilizarán para el voto adelantado y ausente.