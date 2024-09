Acusan a dos hombres por robar una famosa obra de Banksy

“Girl with Balloon” (Niña con globo)

LONDRES (AP) — Dos hombres fueron acusados por el robo de una obra del artista callejero Banksy que fue hurtada de una galería de Londres.

La Policía Metropolitana dijo el viernes que Larry Fraser, de 47 años, y James Love, de 53, presuntamente se llevaron “Girl with Balloon” (Niña con globo) de la Galería Grove el domingo por la noche.

Los sospechosos comparecieron en el Tribunal de Magistrados de Wimbledon el jueves y se ordenó su detención hasta su próxima audiencia el 9 de octubre.

Imágenes de cámaras de vigilancia mostraban a un hombre enmascarado rompiendo una puerta de vidrio antes de entrar corriendo y tomar la obra de una pared. La policía dijo que ha recuperado la obra, que está valuada, según documentos judiciales, en 270,000 libras esterlinas (355,000 dólares). No se reportó que se llevaran nada más.

La obra robada es una de varias versiones de “Girl with Balloon”, que muestra a una niña tratando de alcanzar un globo rojo en forma de corazón. Originalmente estampada en una pared en el este de Londres, la imagen se ha reproducido sin cesar, convirtiéndose en una de las más conocidas de Banksy.

Otra versión se autodestruyó parcialmente durante una subasta de 2018, pasando a través de una trituradora oculta en su marco justo después de ser comprada por 1,1 millones de libras (1,4 millones de dólares) en Sotheby’s.

La obra autotriturada, retitulada “Love is in the Bin” (El amor está en el tacho de basura), se vendió por 18,6 millones de libras (25.4 millones de dólares en ese momento) en 2021.

El personal de la galería, Lindor Mehmetaj, dijo que estaba “horrorizado y petrificado” por el robo y agradecido de tener la imagen de vuelta.

“Somos muy afortunados, pero es muy inusual que sea recuperada”, dijeron, y agregaron que el crimen pudo haber aumentado el valor de la obra.

“Por lo general, cuando se roban obras de arte y obras maestras, el valor financiero puede dispararse”, dijo Mehmetaj. “Con suerte, va a ser lo mismo para este Banksy”.

Bansky, quien nunca ha confirmado su identidad completa, comenzó su carrera pintando edificios con aerosol en Bristol, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus imágenes traviesas y a menudo satíricas incluyen a dos policías besándose, policías antidisturbios armados con caras sonrientes amarillas y un chimpancé con un cartel con las palabras: “Ríete ahora, pero un día estaré a cargo”.

Sus pinturas e instalaciones se venden por millones de dólares en subastas y han atraído a ladrones y vándalos.

Este verano, una serie de pinturas con temática animal aparecieron por las calles de Londres. Una de ellos, un lobo aullando en una antena parabólica, fue robada por un hombre enmascarado menos de una hora después de que se confirmara su autenticidad. Una imagen de un gorila en el zoológico de Londres y pirañas en una cabina de la policía en el distrito financiero de Londres fueron retiradas por las autoridades para su custodia.