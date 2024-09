Estos son los billetes que no se aceptan desde septiembre en Estados Unidos

(Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Los billetes de dólar no se aceptarán en mal estado en Estados Unidos

Estados Unidos está en proceso de actualización de su papel moneda y como parte de esto, a partir de septiembre de 2024 ya no se aceptan ciertos tipo de billetes, no solo para refrescar la imagen de los mismos, sino también por motivos de seguridad.

¿Cuáles son los billetes que no se aceptan? Los billetes que ya no se aceptan son aquellos que estén dañados. No se permiten transacciones con billetes rotos o desdibujados por humedad.

La medida fue implementada por la Oficina de Grabado, el Servicio Secreto y el Comité Directivo de Disuasión de Falsificación Avanzada (ACD) para evitar la falsificación.

Los billetes con las condiciones ya descritas, no se aceptan ni en los comercios, ni en los bancos de Estados Unidos.

Si usted está leyendo este espacio, tome nota, y asuma previsiones para evitar molestias, ya que si alguien le rechaza un billete dañado en este país, tiene un buen fundamento para hacerlo.

Nuevos billetes en Estados Unidos para 2028

El gobierno de Estados Unidos anunció que en 2028 comenzarán a circular billetes de 50 dólares con nuevos diseños; en 2030 habrán nuevos de 20 dólares; entre 2032 y 2035, serán los de cinco; mientras que entre 2034 y 2038, habrán nuevos billetes de 100 dólares.

Hasta ahora, los cambios han sido anunciados en las referidas denominaciones. Quedan exentos los billetes de 200, de mil, cinco mil y 10 mil.

Los entes encargados del rediseño de los billetes son la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, la Oficina de Grabado, el Comité Directivo de Disuasión de Falsificación Avanzada (ACD) y el Servicio Secreto.

El cambio no solo es a nivel de diseño, sino que se trata de todo un trabajo tecnológico con nuevas medidas de seguridad que dificultan aún más la falsificación.