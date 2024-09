Mayra López Mulero denuncia difusión de su información confidencial por parte de la CEE

La abogada Mayra López Mulero denunció este martes que empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) compartieron información confidencial en un chat llamado “PNP”.

Según denunció López Mulero, los hechos ocurrieron luego de realizar una transacción electoral en la CEE, específicamente el cambio de unidad. “Cerca del medio día recibo información de que toda mi transacción electoral está difundida a través de internet en violación a mi derecho a la intimidad y en claro menos precio a mi privacidad. Eso está motivado, según mi criterio, por alguna razón oculta, ilegítima, ilegal”, denunció en el programa de televisión Jugando Pelota Dura.

La abogada continuó: “Es publicado en un chat que pertenece a un grupo de personas que militan en un partido político (...) De no haber ocurrido esto, yo no me hubiera enterado de la magnitud de este delito... porque aquí hay varios delitos. Hay delitos estatales y hay delitos federales. Yo me propongo tomar medida y acción dirigida a la CEE, a las autoridades Federales y a las autoridades de Ley y Orden, porque esta información puede ser utilizada para distintos objetivos ilegítimos”.

López Mulero indicó que supo de esta situación cuando un integrante del chat se comunicó con ella para alertar sobre lo ocurrido.

“Aquí, incluso, está en juego mi seguridad. Se está divulgando información que se refiere a mi dirección residencial, al nombre de mis padres, fechas de nacimiento, datos que pueden ser utilizados para múltiples cosas. Y si eso lo hacen contra Mayra López Mulero, imagínate qué está pasando por ahí con los demás”.

López Mulero adelantó que radicará querellas en los foros correspondientes en los próximos días.