Elizabeth Torres dice que se irá de Puerto Rico si no sale electa

La destituida delegada congresional, Elizabeth Torres Rodríguez, aseguró este miércoles que abandonará Puerto Rico si no sale electa en las elecciones generales del 5 de noviembre como senadora por Acumulación independiente.

“Lo que me aguanta en Puerto Rico, es la elección lo que me retiene. Si yo no salgo electa yo no tengo un incentivo para quedarme aquí porque lo que me retiene es esta carrera política porque yo quiero ser parte del cambio. La conducta del pueblo en las urnas va a determinar si yo y miles de puertorriqueños se quedan en Puerto Rico o no. Esto está insostenible aquí; aquí no hay salud, aquí no hay educación. Yo para hacerme una limpieza dental tuve que esperar cinco meses”, expresó Torres Rodríguez en el Junte Poderoso entre NotiCentro Al Amanecer y WKAQ 580.

“La realidad es que si yo no salgo electa en este momento, no tengo incentivo para quedarme. Que es distinto a decir si no votas por mí, me voy”, añadió.

Convención del PNP: “Es un circo”

El próximo viernes, 13 de septiembre inicia la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el hotel Caribe Hilton de San Juan, lo que servirá como preámbulo para la celebración de la asamblea general “De aquí pal’ Choliseo”, a efectuarse el domingo, 22 de septiembre en el recinto metropolitano, José Miguel Agrelot.

La aspirante a la Cámara alta, quien militó en la colectividad, aseveró que no participará de los eventos porque “son un circo” y ahora “invitan travestis”.

“Eso es un circo. ¿Por qué voy a ir a una convención que ahora se pasan hasta llevando travestis y cosas? (Ahora) es un partido inclusivo, que dice que ´todos cabemos´”, sostuvo.

Sobre si respaldará a la candidata a la gobernación por la Palma, Jenniffer González Colón, puntualizó que “jamás” porque es una “mentirosa” y “cambia constantemente de postura”.

“Jamás en la vida le daría el voto a una persona que se dedica a mentir”, puntualizó Torres Rodríguez.