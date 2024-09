Electores pasan viacrucis y no logran inscribirse por el sistema electrónico de la CEE

El Registro Electrónico de Electores, conocido como eRE, de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ha provocado varios obstáculos para los electores que desean realizar el proceso de inscripción de manera virtual.

A 10 días para que cierre el registro de electores final, varias personas denunciaron a la agencia de noticias CyberNews que no han podido completar ninguno de los trámites porque el sistema no reconoce al elector, le asigna un número electoral distinto al que ya tenían o simplemente le rechaza la solicitud sin mayores explicaciones.

“El website te dice que llames a un teléfono para conseguir el número electoral y cuando llamas te dicen que tienes que ir a la Junta de Inscripción Permanente (JIP) porque no pueden verificar la identidad por teléfono. Hay oficinas JIP que nadie sabe dónde están y cuando llamas no contestan el teléfono”, dijo Lynnette Ramos frustrada con el proceso pues lleva una semana esperando por poder completar su reinscripción.

Narró que lleva varias semanas haciendo malabares para poder reinscribirse porque las instrucciones en el eRE no están claras, por lo que intentó registrarse como nueva electora a ver si ese era el problema.

“Me denegaron la solicitud cuatro días después. Ya había sometido los documentos y todo pero no los tomaron en cuenta. Al intentar como previamente inscrito, me piden el número electoral, además de seguro social, licencia, etc. Como no tenía número electoral a mano, me dijeron que llamara un número. Llamé y me contestaron a los dos días para decirme que no me pueden dar el número electoral por teléfono porque tienen que verificar mi identidad, lo que no hace sentido porque podían buscar mi récord y verificar identidad con seguro social y licencia”, agregó.

Frustrada con la dificultad para poder quedar inscrita, Ramos acudió personalmente a una JIP y logró que le dieron su número electoral. Regresó a su hogar para completar el proceso.

“Entré la información con el número electoral y tuve que volver a entrar mi evidencia de dirección, Real ID, para solicitar la reactivación. Eso fue el viernes y todavía hoy no me contestan nada”, dijo la electora.

Pero ella no es la única que ha pasado por el viacrucis.

Su hermana, Damaris Ramos, también intentó reactivarse por el sistema electrónico de electores. Llenó la solicitud en línea el 4 de septiembre y seis días más tarde recibió un correo electrónico en el que se le informaba que su solicitud de inscripción fue rechazada por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) porque ya posee un registro electoral.

Siguió los pasos de entrar nuevamente al eRE para poder completar el proceso de registro, pero no lo ha conseguido. “Estuve por dos horas entrando documentos y siguiendo los pasos”, dijo Ramos. Pero lo que les dice el sistema es que su estatus electoral está “pendiente de aprobación”. “Su solicitud de cambio está pendiente de aprobación. No puede realizar más cambios hasta que esto no se resuelva”, indica el sistema eRE.

El caso de otra electora, Victoria Ortiz, quien hace un año regresó a vivir en Puerto Rico, no es muy distinto.

“Completé el registro como nueva electora el 6 de septiembre. Sometí el certificado de nacimiento, el Real ID y la evidencia de la dirección con una factura de luz. Todavía no me han contestado si mi solicitud fue aprobada”, dijo Ortiz.

Ante la incertidumbre, la nueva electora teme que llegue el 21 de septiembre, fecha límite para el cierre del registro, y después no la dejen corregir cualquier problema que surja en el proceso del registro electrónico.