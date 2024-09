CEE investigará publicación de datos personales de Mayra López Mulero en chat de Whats App

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, confirmó que se encuentran recopilando información sobre la presunta divulgación de información personal de la licenciada Mayra López Mulero en un chat de mensajería de la aplicación WhatsApp.

“En la Comisión Estatal de Elecciones estamos llamados a proteger la información de todos los electores. Es por eso que somos muy cuidadosos con el acceso al Registro General de Electores y cautelosos con la información que manejamos. En ese sentido, responsablemente, estamos procurando toda la información concerniente a esta alegación, con el fin de tomar la acción que dispongan las leyes y reglamentos aplicables una vez analizada en su totalidad la denuncia”, expresó Padilla Rivera en declaraciones escritas.

López Mulero denunció el martes que empleados de la CEE compartieron información confidencial en un “chat” que lleva el nombre “PNP” en la aplicación WhatsApp.

Según denunció López Mulero, los hechos ocurrieron luego de realizar una transacción electoral en la CEE, específicamente el cambio de unidad. “Cerca del medio día recibo información de que toda mi transacción electoral está difundida a través de internet en violación a mi derecho a la intimidad y en claro menos precio a mi privacidad. Eso está motivado, según mi criterio, por alguna razón oculta, ilegítima, ilegal”, denunció en el programa de televisión Jugando Pelota Dura.

La abogada continuó: “Es publicado en un chat que pertenece a un grupo de personas que militan en un partido político (...) De no haber ocurrido esto, yo no me hubiera enterado de la magnitud de este delito... porque aquí hay varios delitos. Hay delitos estatales y hay delitos federales. Yo me propongo tomar medida y acción dirigida a la CEE, a las autoridades Federales y a las autoridades de Ley y Orden, porque esta información puede ser utilizada para distintos objetivos ilegítimos”.

López Mulero indicó que supo de esta situación cuando un integrante del chat se comunicó con ella para alertar sobre lo ocurrido.