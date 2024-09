Fallece exsenador Freddy Valentín

El exsenador novoprogresista, Freddy Valentín Acevedo falleció ayer a sus 72 años, según notificó su hijo en redes sociales.

El artista Frederick Valentín Pérez publicó un emotivo mensaje sobre el fallecimiento del expolítico.

“Hoy una de las razones por las que estoy vivo en este mundo nos dejó a un lugar mejor, sin dolor, sin sufrimiento. Hoy te llevas un pedazo de mi corazón, te quiero papá, me diste tu amor incondicional, me enseñaste el significado de la fuerza interior, tu corazón amable y tu divertida forma de ver la vida. Siempre intentando hacer reír y sentir mejor a la gente. Tuvimos nuestros momentos, por supuesto, es la misma sangre pasando por nuestras vainas. Solo me siento honrado y agradecido de ser tu hijo. Todo lo que hice y haré es por ti y mamá. No te preocupes, nosotros nos encargaremos de ella. Te extraño tanto que es difícil pensar o moverse sin llorar. Te veo en todas partes y todavía puedo escuchar tu voz diciendo ve a buscar ese cable jajaja incluso hoy en día me estaba enseñando cosas. Estoy tan agradecida de poder pasar tiempo contigo y mamá estos últimos dos años. A pesar de que teníamos una visión política diferente nunca dejaste de amarme o de mostrarme lo orgulloso que estabas de mí”, escribió Valentín Pérez.

El rotativo El Nuevo Día reportó que el expolítico enfrentaba problemas renales, por lo que estaba hospitalizado hace varios días.

Valentín Acevedo fue senador entre los años 1993 al 1996. En el Senado, presidió la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Energía donde atendió proyectos estratégicos de la administración de Pedro Rosselló como el superacueducto. También presidió la Comisión de Nombramientos. En el 1999 no revalidó en su cargo electivo.

Al año siguiente, en el 2000, fue arrestado por las autoridades federales en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín cuando regresaba de un viaje a Argentina. En su contra pesaban 44 cargos de extorsión, fraude y lavado de dinero por una transacción de venta de influencuas en Aguadilla. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y seis años de probatoria. Luego fue testigo de la fiscalía federal en otros casos de corrupción, incluyendo el del expresidente de la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo.

A su salida del Tribunal Federal en uno de los casos en los tuvo parte, la periodista mayagüezana Millie Gil lo increpó al preguntarle “¿Qué se siente ser una rata?”.

Fue miembro de la Asociación Universitaria Pro -Estadidad y jefe del Partido Republicano en Puerto Rico.