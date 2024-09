El común y peor error que se comete al optar por la visa de turismo para Estados Unidos

La visa americana es el principal requisito para visitar Estados Unidos o vivir durante un tiempo determinado en este país, este documento es fundamental como permiso de viaje, y durante el proceso para aprobarlo, los funcionarios evalúan distintos aspectos en el perfil de los solicitantes extranjeros. Una de las más solicitadas es la visa de turismo.

Las visas americanas son de distintos tipos, según el propósito que la persona tenga para ir a Estados Unidos, así que las hay de turismo, de negocio, de trabajo, religiosas, de empleado doméstico, de estudiante, de visitante de intercambio, comerciante e inversionista, entre otros.

La visa de turismo es una de las más requeridas, sin embargo, es común que muchas personas cometan un particular error que suele causar el rechazo inmediato por parte de los funcionarios para aprobarles el documento.

Cuando el solicitante acude al consulado o embajada estadounidense, es entrevistado por personal especializado para saber si el motivo de su visita corresponde con el tipo de visa que pide. A la más mínima incongruencia, le niegan la visa.

El particular y común error que muchos comenten en la solicitud de la visa de turismo para Estados Unidos, es que cuando los entrevistan y les preguntan sobre por qué quieren ir a este país, muchos contestan que van para conocer Disney, esta respuesta es un gran error .

En una reseña sobre este tema, La Kalle 96.9 explica que responder que van para conocer Disney enciende las alarmas de los funcionarios consulares, ya que este es uno de los destinos turísticos más caros en Estados Unidos.

Visa de turismo para Estados Unidos y la explicación del error común

¿Por qué es un error decir que se va a visitar Disney para obtener la visa de turismo para Estados Unidos? El citado medio detalla varias causas sobre la razón por la cual es riesgoso decir que el objetivo es visitar el famoso, siendo esto una mentira.

En primer lugar, los funcionarios lo primero que evalúan es la solvencia económica para ir con la visa de turismo para Estados Unidos, y si su capacidad monetaria puede costear su estadía en este país durante el lapso previsto.

Si el solicitante dice que va a esta nación porque quiere conocer Disney, pero no tiene antecedentes de viaje o no tiene la capacidad económica para ello, detectarán la falsedad de su solicitud.

Si usted asegura que va a viajar para conocer Disney, pero no tiene un historial de viajes previo o no cuenta con los recursos económicos suficientes, esto puede considerarse como falso. Rápidamente, detectarán que usted no quiere ir a Estados Unidos con motivos turísticos, sino por otro motivo, y causará la negación de la visa de turismo.

Ante todo proceso, lo ideal es sincerar las solicitudes, y mantener limpios los antecedentes de viaje, ya que sólo así se tendrá garantizado el acceso libre a cualquier país. Diga la verdad, prepárese y demuestra sus fuertes vínculos con su país de origen, esa es la clave.