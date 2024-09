Comunidad escolar en Corozal lucha por mantener su laboratorio cooperativo activo ante la falta de espacio

La comunidad escolar de la Escuela Emilio R. Delgado, en Corozal, enfrenta una encrucijada que afecta el futuro de su laboratorio cooperativo, un proyecto que ha sido fundamental para el desarrollo académico y personal de sus estudiantes. La falta de espacio ha puesto en jaque el proyecto estudiantil, según denunció la maestra consejera de la cooperativa, Grace Matos.

La escuela, que se ha visto obligada a compartir horario en la Escuela Pablo D. Burgos debido a problemas de infraestructura, se ha visto sin espacio para el proyecto escolar. Los pedidos a las autoridades escolares y hasta políticas en búsqueda de una solución han caído en oídos sordos.

La Cooperativa Juvenil Emilio High Coop, ha sido un pilar en la vida educativa de la escuela, según describe la profesora Matos. Establecido como una forma de integrar el aprendizaje práctico con los principios cooperativos, este proyecto ha brindado a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre finanzas, economía solidaria y trabajo en equipo, al mismo tiempo que generaba ingresos para actividades escolares. Sin embargo, la falta de un espacio físico adecuado pone en peligro la continuidad de esta experiencia educativa.

“Este laboratorio no solo ha sido un éxito desde el punto de vista económico, sino que también ha transformado la manera en que nuestros estudiantes ven el aprendizaje (...) Nos hemos visto obligados a compartir horario con otra escuela, y ahora ni siquiera tenemos un lugar donde instalar nuestro laboratorio, lo cual es esencial para mantener el proyecto vivo,” explicó Grace Matos, maestra consejera de la cooperativa

Desde que comenzaron a compartir el horario de 12:30 p.m. a 5:30 p.m. en la Escuela Pablo D. Burgos, la comunidad de la escuela Emilio R. Delgado ha hecho múltiples gestiones para asegurar un espacio donde reubicar el laboratorio. A pesar de sus esfuerzos, que incluyen propuestas concretas como la de trasladar un vagón que ya está en su escuela original a la nueva ubicación, la respuesta ha sido negativa.

“Ofrecimos cubrir todos los costos del traslado del vagón con nuestros propios fondos, con el objetivo de no interrumpir las actividades del laboratorio,” detalló Matos.

Uno de los problemas más críticos es que los equipos especializados que usan en el laboratorio están almacenados en la escuela que cerrará por 3 años ya que será remodelada. Entre los equipos esenciales que aún se encuentran en la antigua escuela están neveras, televisores, aires acondicionados, pizzapans, y mesas.

Sin un espacio apropiado, existe el riesgo de que estos equipos sufran daños o se deterioren, lo que representaría una pérdida significativa tanto para la cooperativa como para la comunidad escolar.

“Tenemos equipos que son vitales para las actividades del laboratorio y que, en este momento, están almacenados en un lugar que no ofrece las condiciones necesarias para su conservación,” expresó Matos. “Si no encontramos pronto una solución, podríamos perder no solo el espacio físico, sino también las herramientas que hacen posible este proyecto”, añadió.

La comunidad escolar ha recurrido a diversas agencias y autoridades en busca de apoyo, pero hasta ahora, sus esfuerzos no han dado frutos. Esta falta de respuesta ha generado una creciente preocupación entre los socios y socias de la cooperativa, así como entre los padres, madres y el personal de la escuela, quienes temen que el proyecto pueda quedar en el olvido.

“Nos hemos reunido con diferentes entidades y hemos puesto todas nuestras ideas sobre la mesa, pero no hemos recibido el respaldo que necesitamos”, dijo Matos

La comunidad escolar de la escuela Emilio R. Delgado espera que su llamado público motive a las autoridades a reconsiderar su postura y a ofrecer una solución que permita que la Cooperativa Juvenil Emilio High Coop continúe sus operaciones.