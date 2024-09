Comisionados aseguran desfase en la actualización de datos afecta la transparencia electoral

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, alertó sobre un desfase en la actualización de la información sobre los nuevos inscritos en el sistema electoral.

Esta situación, según Aponte, está afectando la transparencia y la precisión en la comunicación de datos fundamentales para el proceso electoral en la isla.

“Yo pido todos los días desde hace semanas atrás los nuevos inscritos que supone que no den todos los días y hay un desfase, no nos dan la información correcta y cuando ustedes piden cuántos hay, yo doy el número, pero sé que no es ese”, expresó Aponte.

De igual forma, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, expresó su preocupación por la “falta de transparencia y la obstrucción” en el acceso a información clave dentro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La comisionada del MVC señaló que, pese a solicitar informes sobre el voto adelantado y ausente desde el 11 de agosto, no han recibido respuesta satisfactoria.

Según la comisionada, esta situación es alarmante, ya que ni siquiera la propia CEE parece tener conocimiento de la cantidad total de solicitudes de voto adelantado en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA).

“Es preocupante que solo una entidad tenga acceso a estos datos, cuando es esencial para la transparencia del proceso electoral que todos los comisionados tengamos esta información”, subrayó.

Centros de votación se mantendrán como en el 2020 a pesar de la baja en participación

El Comisionado Electoral del PIP expresó su preocupación por la decisión de la presidenta de la CEE de mantener más de 3,500 centros de votación para las próximas elecciones, a pesar de la significativa disminución en la población votante y la participación electoral.

Aponte señaló que en las elecciones de 2020 se habilitaron alrededor de 4,500 centros de votación, pero ahora se estima que hay entre 200,000 y 300,000 personas menos participando en el proceso electoral.

“No hay razón para que haya la misma cantidad de colegios que en las elecciones pasadas, considerando la baja en la participación y la reducción de la población votante,” enfatizó Aponte.

También criticó que la decisión no toma en cuenta las estadísticas electorales de los últimos tres cuatrienios ni el costo asociado al alquiler de los lugares.

“Supuestamente se argumenta que es para evitar filas, pero no se toma en cuenta lo que cuesta alquilar los lugares. Es un gasto adicional que no está basado en la realidad demográfica de la participación electoral actual”, explicó.