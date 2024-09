Candidata del PPD pide intervención del FBI con Bad Bunny y es rechazada por sus propios compañeros de partido

Unas expresiones por parte de la candidata al Senado de Puerto Rico por el Distrito de Humacao, Nina Valedón Santiago, del Partido Popular Democrático (PPD) que exige que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investigue a la empresa Rimas del exponente urbano Bad Bunny han provocado diversas reacciones dentro de la colectividad.

Valedón realizó una conferencia de prensa para exigir que las autoridades federales investiguen una alegada inversión de dos millones de dólares por parte del gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro a la empresa Rimas Entertainment. Sus expresiones se dan luego de que el exponente urbano realizara un podcast, donde pide que los puertorriqueños voten por opciones distintas al PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Este referido al FBI se realiza debido al riesgo que significaría el que un gobierno extranjero se inmiscuya en el proceso democrático de Puerto Rico y de los Estados Unidos por medio de inversiones en artistas o influencers”, expresó Valedón en declaraciones escritas.

“No podemos permitir que el dinero proveniente de regímenes opresivos y corruptos influya en nuestra sociedad. En Puerto Rico, contrario a Venezuela, todos tenemos libertad de expresión. Es nuestra responsabilidad proteger la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Así como pedimos explicaciones al PNP cuando cambia de opinión sobre LUMA, luego de que allegados a la empresa donen a su campaña, así mismo exigimos respuestas sobre quien financia a los que buscan influenciar nuestras elecciones”, añadió.

Valedón, hizo referencia al caso del exviceministro venezolano, Rafael Jiménez Dan, quien fue uno de los inversionistas del sello discográfico de Noah Assad, manejador y socio de Bad Bunny.

De inmediato, varios miembros del PPD, se expresaron sobre las denuncias de la candidata, que realiza este tipo de expresiones luego de las críticas de Bad Bunny al gobierno de Puerto Rico.

El primero fue el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, quien se alejó de las expresiones y fue enfático en que son de la candidata a nivel personal y no representan al partido en general.

“Los señalamientos realizados hoy por la candidata al senado por Humacao, Nina Valedón son estrictamente en su carácter personal y no del Partido Popular Democrático ni de este servidor. Si hay algo que me distingue, es la verticalidad y la honestidad. Cuando tengo que hacer planteamientos los hago con responsabilidad y con hechos, pues mi compromiso siempre es decirle la verdad al País sin importar partidos políticos, incluyendo el mío. Dicho planteamiento no fue consultado ni avalado por mí o la Junta de Gobierno del partido”, fueron las expresiones de Ortiz.

Por su parte, el representante del PPD, Héctor Ferrer hijo, aseguró que sintió “vergüenza ajena” con las expresiones vertidas por su compañera de partido.

“El simple hecho de que Benito exprese su opinión sobre la política puertorriqueña y critique, de una forma u otra, a la institución que represento no debe llevarnos a verlo como nuestro enemigo. Al contrario, debería invitarnos a reflexionar y analizar por qué él y otros jóvenes no se sienten representados por nuestro partido.

Este es un error grave por parte de la candidata, quien parece estar buscando atención mediática. Le digo, compañera: este tipo de comportamiento no representa la forma de hacer política que defendemos las nuevas generaciones. Debemos destacarnos por nuestras propuestas e ideas, no por atacar a quienes piensan diferente o simplemente no simpatizan con nuestro partido. Espero que en las próximas horas se retracte y ofrezca disculpas públicas a Benito, a su equipo de trabajo y a los empleados de la compañía.

Puerto Rico merece una campaña política basada en ideas, no en calumnias y difamaciones”, expresó.