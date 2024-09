Análisis debate Harris-Trump: ¿Qué podría suceder en el esperado encuentro?

Los candidatos presidenciales estadounidenses, Kamala Harris y Donald Trump, tendrán su primer cara a cara esta noche en un debate que será celebrado por la cadena televisiva ABC en el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia, en Pensilvania.

Se trata de un encuentro que millones de personas observarán y que probablemente sea el único encuentro de Harris y Trump, previo a las elecciones, según dijeron a Metro Puerto Rico Luis Dávila Pernas, presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico (PDPR), y Carlos Mercader, analista político identificado con el Partido Republicano.

“Yo creo que van a haber unos ataques puntuales de parte de Kamala Harris con el tema de enero 6, con el tema de los casos criminales de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump va a tener no solamente un ataque contra ella. Contra ella irá con el tema de inmigración, el tema de inflación, pero la misma vez él tiene esta guerra cazada con los medios tradicionales, particularmente con ABC. Lleva ya una campaña constante tanto de recaudación de fondos como de los diferentes eventos proselitistas donde ha hecho ya señalamientos de que ABC iba a estar a favor de ella, de que posiblemente le filtró las preguntas”, aseguró Mercader.

Dávila Pernas y Mercader coinciden en que Harris buscará el momento para que Trump realice un exabrupto para ella lograr “la noticia del día” después, lo que le va a dar una “promoción gratis”.

“Yo creo que podemos ver un poco de fuegos artificiales mañana, si se da un intercambio fuerte entre ambos candidatos en cuanto a los temas específicos. Creo que eso va a beneficiar a Kamala Harris. Ella es abogada de profesión, exfiscal y, ciertamente, creo que también ayudó mucho a Trump (en el debate pasado) el hecho de que dijo mentiras y, básicamente, el presidente Biden no supo efectivamente en sus turnos de respuesta enfrentarlo y decir ´está mintiendo por esto y esto´”, comentó Dávila Pernas.

Mientras, Mercader señaló que al ser el único debate confirmado Harris “ va a buscar dejar una huella fuerte de quién es ella o qué ha hecho ella”. Además, destacó que a la gente le gusta el estilo “bombástico” de Trump y que ha estado recibiendo apoyo de demócratas “liberales”, como lo es Robert Kennedy Jr.

“Por eso es que también tú no vas a ver necesariamente un Donald Trump sumamente conservador o de ultranza. Fíjate que hoy sale apoyando la aprobación del uso de la marihuana en la Florida. Viste lo que él dijo hace poco sobre lo de la fertilización in vitro. Mira lo que dijo hace poco sobre el tema del aborto. Es un Donald Trump que está haciendo a él, Donald Trump, el que siempre ha sido. La gente dice ´no, es que él es bien conservador´. La realidad del caso es que no”, agregó.

Sobre los temas que podrían ser claves en debate, destacaron el aborto y la inmigración.

Según Dávila Pernas, en cuanto al aborto, “yo creo que ella va a saber articular ese tema (del aborto) de una forma que van a pasar dos cosas ahí. Ella va a poder presentar sus argumentos de por qué esto fue consecuencia directa de Donald Trump. De hecho, él lo dice orgullosamente, que gracias a él fue que ocurrió todo esto y que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está en juego, etcétera. Así que yo creo que ella va a lograr cucarlo lo suficiente para que él entre en un dime y direte, y tenga que defender lo que verdaderamente piensa”.

En temas de inmigración, Mercader destacó que “en un momento dado, la administración Biden le dio a Kamala Harris como encomienda principal que ella atendiera la crisis que había en la frontera, que hoy día es una crisis que no se ha resuelto. Y es una crisis que aunque ella ha intentado mediáticamente decir que no, que ella no necesariamente tenía esa responsabilidad, la realidad del caso es que se ha cubierto esto públicamente mil veces, de que en el 2021 a ella se le asignó esto”.

¿Cuáles son las reglas del debate?

El encuentro, que será presentado por los periodistas David Muir y Linsey Davis, durará 90 minutos. Contará con dos pausas comerciales. Los candidatos no podrán conversar con sus asesores durante ese tiempo.

Se lanzó una moneda para determinar la ubicación del podio de los candidatos y el orden de las declaraciones finales: Trump ganó el sorteo y eligió seleccionar el orden de las declaraciones. El expresidente será el último en hablar y la vicepresidenta seleccionó aparecer a la derecha del podio en la pantalla.

Todo lo que los candidatos pueden tener en el atril será un bolígrafo, un bloc de papel y una botella de agua.

No habrá declaraciones iniciales, las declaraciones finales durarán dos minutos por candidato.

En cuanto al tema de los micrófonos, que ha causado gran revuelo, la producción decidió dejarlos cerrados y solo se abrirán cuando al candidato le toque hablar. Los únicos que podrán realizar preguntas son los moderadores.

No se permitirá que se hagan preguntas entre sí y deberán mantenerse detrás de los podios durante todo el debate. Los temas y la preguntas no serán compartidas con anticipación.

Los candidatos tendrán dos minutos para responder las preguntas, dos minutos para refutar y un minuto adicional para hacer seguimiento, aclaraciones o respuestas.

¿Dónde y a qué hora puedo ver el debate?

El debate presidencial entre Harris y Trump se podrá ver por la cadena ABC News a las 9:00 de la noche (hora del este de Estados Unidos). Asimismo, a través de ABC News Live 24/7, Disney+ y Hulu.

Metro Puerto Rico también lo transmitirá por sus plataformas digitales (Facebook, X y YouTube).

¿Habrá más debates?

Al momento, este es el único debate confirmado entre los candidatos presidenciales estadounidenses.

CBS News presentará un debate vicepresidencial el martes, 1 de octubre entre los candidatos a la vicepresidencia, el demócrata Tim Walz, y el senador republicano por Ohio, JD Vance.

¿Qué han estado haciendo los candidatos previo al debate?

Harris está encerrada en Pensilvania: la vicepresidenta pasó el fin de semana acuartelada en un hotel del centro de Pittsburgh, donde se concentró en perfeccionar respuestas concisas de dos minutos, según las reglas del debate.

Trump está haciendo campaña: el expresidente ha evitado la preparación tradicional del debate, optando por celebrar mítines y eventos.