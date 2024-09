Acusan a mujer de 35 años por robarse hasta un galón de blanqueador en megatienda de Montehiedra

Policías Municipales de San Juan realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos en ausencia por Escalamiento (artículo 194) y Apropiación Ilegal (artículo 182) del Código Penal de Puerto Rico, por parte de la Fiscalía, contra Zujeily Carrillo Santiago, de 35 años y residente de Canóvanas.

De acuerdo a la investigación de la Policía, el 24 de julio de 2024, Carrillo Santiago alegadamente fue a la megatienda The Home Depot, ubicada en The Outlets at Montehiedra, donde se apropió ilegalmente de un compresor de aire acondicionado, un acondicionador de aire portátil y un galón de blanqueador.

Los dichos objetos hurtados fueron valorados por la Uniformada en $905.48.

El caso fue consultado con la fiscal Noemí Ruíz Ruiz, quien luego de escuchar la prueba y entrevistar testigos, ordenó presentar cargos en ausencia por los delitos mencionados.

La prueba fue presentada ante la jueza Iraida Belén Rodríguez, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa probable y señaló una fianza de $60 mil contra la mujer y una orden de arresto.

Si usted o alguien tiene información sobre el paradero de Carrillo Santiago favor de comunicarse con la Policía Municipal de San Juan al (787) 480-7810, (787) 480-5332, (787) 480-5344 y (787) 480-5345.