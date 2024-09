Ex candidata republicana critica las declaraciones misóginas del vicepresidente de Trump

La excandidata presidencial republicana Nikki Haley le envió un mensaje contundente al senador J.D. Vance, candidato a la vicepresidencia con Trump. Vance hizo un comentario de que las mujeres “no son útiles” cuando no tienen hijos.

“No es útil hablar sobre si las mujeres tienen hijos o no”, dijo Haley en una entrevista con Margaret Brennan de la CBS.

PUBLICIDAD

Nikki Haley se sintió ofendida con el comentario de Vance

“No es útil decir ninguna de esas cosas que están motivadas por la personalidad o cualquier otra cosa. Lo he dicho y seguiré diciéndoles a los republicanos: ‘Basta ya’” , continuó la exrival de Trump.

Camino a las elecciones presidenciales estadounidenses, los comentarios de Vance desataron una serie de reacciones negativas.

Los comentarios de viralizaron cuando Vance le dijo a Tucker Carlson en Fox News, en 2021, que las mujeres sin hijos biológicos “no tienen un interés directo” en el futuro de Estados Unidos, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, a las que llamó “mujeres gatas sin hijos”.

Republicanos no están de acuerdo con el pensamiento de Vance

El comentario del senador de Ohio no solo ha generado rechazo en los demócratas, sino en los republicanos votantes y políticos que piden que se enfoque en hacer política y no realizar ataques personales.

“Los estadounidenses son inteligentes, no necesitan todo este ruido para distraerse, sólo quieren saber cómo vas a ayudarlos”, dijo Haley.

PUBLICIDAD

Las mujeres sin hijos “desorientan” a Vance

Por otro lado, en otro fragmento de la entrevista, Vance habla con el Centro para la Virtud Cristiana, un grupo de políticas de Ohio y explica que los maestros sin hijos lo “desorientan” y “realmente lo perturban”.