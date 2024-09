Eventos de inscripción electoral en las universidades continúan esta semana

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, confirmó que se han organizado visitas a varias instituciones académicas y centros comerciales de la isla hasta esta semana. Las visitas pretenden facilitar la inscripción estudiantil y asegurar que la comunidad universitaria esté bien informada sobre los procesos electorales.

Sin embargo, Aponte también mencionó que no todas las solicitudes de visitas han sido confirmadas. En particular, la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez y el Seminario Evangélico han solicitado visitas que aún no se han concretado.

PUBLICIDAD

Por su parte la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Jessika Padilla destacó que durante el evento de tres días celebrado la semana pasada en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se lograron registrar 944 jóvenes.

“Como resultado de esas visitas, electores han atendido el llamado y se han inscrito, tomando como ejemplo los 944 jóvenes que así lo hicieron durante la visita en Río Piedras. Hoy, sábado, además, nuestro personal se encuentra en el centro comercial Plaza Las Américas, acercando los servicios aún más a los ciudadanos”, detalló la presidenta en declaraciones escritas.

La CEE continúa sus visitas a universidades y centros de inscripción durante esta semana:

Lunes: Universidad Interamericana de Derecho en Hato Rey

Martes: Universidad Interamericana de Ponce, Universidad Interamericana de San Germán y UPR de Cayey

Miércoles: Universidad Interamericana de Ponce, NUC University Ponce, Sagrado Corazón, UPR Carolina y Colegio Universitario de San Juan

Jueves: UPR Carolina, Colegio Universitario de San Juan, Universidad Ana G. Méndez en Santa Isabel, UPR Humacao y San Patricio Plaza

Viernes: Plaza de las Américas

Sábado: Plaza de la Convalecencia en Río Piedras y Vivo Beach Club

La presidenta Padilla también resaltó la efectividad de la herramienta del Registro Electrónico de Electores (eRE) y de los servicios ofrecidos en las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP) de lunes a sábado. Hasta el 5 de septiembre, se han registrado 60,372 nuevas inscripciones.

Por otro lado, sobre los contratos para centros de votación, Aponte señaló que la presidenta de la CEE ha decidido mantener el número de centros similar al de las elecciones pasadas, a pesar de una menor participación electoral proyectada. En 2020, se establecieron 4,500 centros, mientras que para esta elección se contemplan alrededor de 3,500, ajustando los gastos de alquiler y otros costos.

En cuanto a la preparación para el simulacro con máquinas de votación, Aponte expresó preocupaciones sobre la descoordinación en los tiempos de las pruebas lógicas de precisión y el simulacro con la prensa. También subrayó problemas persistentes con la actualización de estadísticas de inscripción y solicitudes de voto adelantado.