Coalición Sindical lanza campaña "Que no se vistan que no van"

La recién creada Coalición Sindical lanzó la campaña “Que no se vistan que no van”, dirigida a las candidaturas de la gobernación y la legislatura exigiéndoles implementar las propuestas diseñadas por las organizaciones sindicales en el documento titulado “Propuestas para el país que merecemos”, que buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del país; abarcando áreas como derechos laborales, salud, educación, desarrollo sostenible, entre otras.

“Nuestra campaña ‘#QueNoSeVistanQueNoVan’ es un llamado directo a los candidatos y candidatas para que incluyan nuestras propuestas en sus planes de gobierno y se comprometan con las verdaderas necesidades del pueblo trabajador y del país. Esta campaña tiene un mensaje claro a todos estos políticos de que, si no firman nuestras propuestas, que no se vistan que no van a contar con nuestro voto para gobernar el país. Movilizaremos a nuestras matrículas y al pueblo para que no voten por quienes no se comprometan con nuestras propuestas”, expresó María del Mar Rosa-Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña Profesores Universitarios (APPU).

El contrato, impulsado por la Coalición Sindical compuesta por sobre una veintena de organizaciones, incluye una variedad de medidas que abordan temas críticos para la clase trabajadora y el bienestar general de la sociedad.

“Dentro de las propuestas que presentamos, y de las que esperamos compromiso total y real de los candidatos y candidatas, están la derogación de leyes que han reducido los derechos de trabajadores y trabajadoras en el sector público y privado; el aumento del salario mínimo a $15.00 por hora en 2025, con ajustes anuales que lo eleven a $18.00 antes de finalizar el próximo cuatrienio; protección de derechos laborales; sistema de salud universal con un pagador único entre otras”, detalló José Rodríguez Vélez , portavoz del sindicato del Movimiento Solidario Sindical (MSS).

De igual forma, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) detalló que, además de las propuestas laborales y de salud, el contrato incluye medidas para mejorar el sistema educativo, autonomía escolar, garantizar una jubilación digna, restituir la fórmula del 9.6% a la UPR, promover el desarrollo sostenible, anular los contratos de LUMA Energy y Genera PR, hacer una auditoría de la deuda, combatir la corrupción, garantizar vivienda accesible para todas las personas controlando el precio de la venta y alquiler, crear políticas inclusivas y con perspectiva de género, garantizar vida digna a los adultos mayores y población con diversidad funcional, entre otros.

“Estamos exigiendo no solo promesas, sino compromisos formales y legalmente vinculantes que aseguren que las políticas públicas propuestas se conviertan en realidad. Es hora de que las personas que quieran gobernar comprendan que el bienestar del pueblo es fundamental para el progreso del país”, puntualizó Martínez.

Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), indicó que “si los candidatos y candidatas a estos puestos no están dispuestos a comprometerse con estas propuestas, que no se vistan que no van. La Coalición Sindical se asegurará de que los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico sepan quiénes están verdaderamente de su lado y quiénes no. Invitamos a todos los candidatos a firmar el contrato de compromiso y a unirse a la lucha por un Puerto Rico más justo y equitativo”.

Nieves anunció que comenzarán las actividades de la campaña con la visita a los comités políticos de los candidatos y candidatas a la gobernación este próximo jueves, 12 de septiembre.

“La Coalición Sindical ya está en la calle organizando a sus matrículas para que el país que merecemos guíe su voto el 5 de noviembre. Comenzaremos emplazando a las candidatas y los candidatos a la gobernación para que se comprometan con nuestras propuestas. Este jueves cuando visitemos los comités de Juan Dalmau, Jennifer González, Jesús Manuel Ortiz y Javier Jiménez, ya saben, si no firman nuestras propuestas, que no se vistan que no van”, concluyó Carlos De León, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).

Para más información sobre la campaña “Que no se vistan que no van” y las propuestas detalladas, visite las redes sociales de la Coalición Sindical y nuestra página web www.QueNoSeVistanQueNoVan.com que estará disponible desde este miércoles, 11 de septiembre con el documento de las propuestas y que se seguirá actualizando con qué candidatos firmaron y quiénes no firmaron el documento.