A pesar de “desencanto” por los políticos, Vargas Vidot percibe entusiasmo por su candidatura

El senador independiente José Vargas Vidot está muy seguro de que revalidará en las elecciones de noviembre para un tercer término en la legislatura, espacio, al cual ha llegado sin partidos políticos.

Sin embargo, en entrevista con Metro Puerto Rico, el senador aseguró que ha notado un “desencanto” en la ciudadanía, en cuando al tema político. El galeno que no ha abandonado su misión por ayudar a las personas sin hogar, aseguró que a pesar de ese “desánimo” ha notado que aún las personas confían en su figura para tratar de hacer algún cambio en la isla, desde su escaño en la legislatura.

“Yo voy a revalidar, mi forma de hacer campaña quizás sea muy extraña a mucha gente, yo voy a los sitios a saludar a la gente de puro corazón. Ya he estado en muchísimos lugares y donde quiera que voy el entusiasmo con mi persona es similar al 2016, hay un inmenso entusiasmo y eso me llama mucho la atención porque estamos viviendo el momento político histórico más decadente que yo recuerde, esa decadencia de la democracia de la política partidista y electoral lo que hace es anticipar desánimo, desencanto. De hecho, los partidos no han podido hacer caravanas grandes, no han podido hacer un montón de cosas que gastar millones en letreros grandísimos de caras feísimas, si yo mido el entusiasmo de la población siento que estoy haciendo pasos importantes”, expresó Vargas Vidot a Metro.

Del mismo modo, el senador se mostró desconfiado con el sistema electoral de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ente encargado de manejar las elecciones generales, debido a que candidatos independientes como él, no tienen derecho a representación de funcionarios que velen por sus votos, ya que no es permitido por el Código Electoral.

“Las veo caóticas, las veo con un olor a fraude, con una incapacidad de poder asegurar o garantizar que los resultados, sean resultados que resulten de la transparencia y de las cosas bien hechas. Yo como candidato independiente no tengo el derecho de estar representado en la JAVA, no tengo el derecho de estar representado en las decisiones de la comisión, el código electoral no me permite asignar funcionarios en las mesas de recuento y sí observadores, hay muchas decisiones que se toman amparadas en el bipartitismo y en los intereses de los partidos reconocidos en la Comisión Estatal de Elecciones”, añadió.

El candidato independiente, no quiso expresar en entrevista con este medio si apoyará públicamente a otros candidatos de los demás partidos y posiciones a la gobernación. Este indicó que ese endoso lo dará en su papeleta el día de las elecciones.

“Yo voy a apoyar a mucha gente en mi papeleta, yo no tengo ningún problema en tomar decisiones, la gente lo sabe, nunca he sido neutral en nada, eso es una cobardía, pero el carácter independiente de mi candidatura y de mi proceder es lo que ayuda a que muchas cosas hayan cambiado en términos de confianza”, expresó.

Metro Puerto Rico acompañó al legislador en un recorrido por varias áreas donde el equipo de Vargas Vidot brindó ayuda a personas sin hogar. Pendientes a metro.pr para el reportaje.