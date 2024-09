Vandalizan comercios en San Juan

La administración de un coffee shop en San Juan acudió este viernes a redes sociales para denunciar un acto de vandalismo ocurrido en horas de la madrugada en el establecimiento.

Se trata del restaurante Don Coco Coffee Shop localizado en la Avenida Borinquen del mencionado municipio.

Según la denuncia, publicada en redes sociales, a eso de las 12:00 de la media noche del viernes, unos individuos vandalizaron con grafiti el rolling door del establecimiento, acto que quedó captado por cámaras de seguridad.

“Me cuesta pensar que existen personas tan desconsideradas que no piensan en el esfuerzo y sacrificio que nosotros los comerciantes pasamos para poder sobrevivir en esta economía de m!3rd. Tengo mucho coraje pq la verdad es q entre el gobierno, el bendito IVU y LUMA nos basta cómo para que vengan unos infelices a vandalizar nuestra propiedad (sic.)”, denunció.

Otro comercio en la zona también fue vandalizado, según denunció la administración del coffee shop: “Mano tantas paredes de edificios abandonados que hay alrededor de nuestro local pero no, tienen que dañar nuestro rolling y nosotros sacar de donde ya se está haciendo imposible para arreglarlo y que eso no se vea tan feo! Fuimos 2 comercios que nos vandalizaron. A mi me encanta el arte pero JAMÁS lo haría perjudicando el comercio de otro. Y mis disculpas con mi lenguaje pero la realidad es q es frustrante (sic.)”.

La administración de Don Coco Coffee Shop solicitó ayuda a sus seguidores para identificar a los individuos para que “pasen por aquí y lo arreglen”.