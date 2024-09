Muere Hugh Andrews, figura de importancia en el desarrollo hotelero en la isla

El hotelero Hugh Andrews quien es el fundador de empresas que se encargaron del desarrollo de múltiples hoteles en la isla y un reconocido hotelero reconocido en la industria del turismo falleció a sus 83 años.

La información fue confirmada a Metro Puerto Rico.

Según su biografía, Andrews fue el fundador y presidente de International Hospitality Enterprises, Inc., empresa puertorriqueña dedicada a desarrollar y administrar hoteles y resorts en Puerto Rico.

Entre los proyectos adjudicados a la compañía se encuentran los famosos hoteles Condado Vanderbilt y La Concha Renaissance Resort y Best Western Condado Palm Inn and Suites en Condado, Courtyard by Marriott en Isla Verde Beach Resort, Doubletree by Hilton San Juan y el Hotel El Convento, además del Palacio Provincial en el Viejo San Juan.

Andrews también fundó Williams Hospitality Group en 1976 y fue su presidente durante 20 años. En esos años estuvo a cargo del desarrollo, promoción y operación de El Conquistador, Las Casitas Village, Condado Plaza Hotel & Casino, y El San Juan Hotel & Casino.

Estableció además en 1989, la Fundación de Becas para Hotelería y Turismo, entidad que ofrece importantes y noveles programas a nivel universitario para el beneficio del personal de la industria de la hospitalidad.

El hotelero tenía un bachillerato y maestría en administración de hoteles de Michigan State University. Estudió en la Universidad de Paris en France, así como en el Instituto de Teconología y Educación Superior de Monterrey, México.