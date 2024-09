Miles de clientes se vuelven a quedar sin luz en la tarde del viernes

Sobre 100 mil clientes se quedaron sin servicio eléctrico en horas del mediodía en Puerto Rico, según el reporte más reciente de la compañía, LUMA ENergy.

En un momento dado, el portal reflejaba sobre 120 mil clientes que no contaban con el servicio eléctrico. Posteriormente a eso de las 12:40pm, la cantidad bajó a 45,449 clientes sin luz.

La región más afectada siendo la de Caguas con 34,516 clientes sin servicio a esa hora.

A este asunto se le suma que según el portal de Genera PR, la Central Aguirre tiene la Unidad 1 fuera de servicio. La Unidad 2 entraría en octubre. En esa central solo operan dos unidades de gas y producen 72 megavatios.

Sin embargo, EcoEléctrica, que entró en operaciones a medianoche del viernes, se volvió a caer. Estas tres unidades de EcoEléctrica supuestamente entraban este viernes.

Pendientes a metro.pr para la ampliación de esta nota

Pierluisi vuelve a atacar las propuestas de candidatos sobre el servicio eléctrico

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, volvió a expresarse contra las propuestas que han realizado los candidatos y candidata a asumir su puesto en enero del 2025, específicamente para resolver el problema con el servicio eléctrico, las cuales aseguró no son serias ni ofrecen soluciones nuevas.

Pierluisi subrayó que hablar de fiscalización o cancelación de contratos carece de sustancia si no se considera el impacto real sobre la transformación del sistema eléctrico.

“El hablar de cancelación tiene consecuencias, como un aumento sustancial en el costo de la luz y un atraso significativo en la transformación del sistema eléctrico. Además, todo cambio debe cumplir con la ley y la Constitución”, afirmó el mandatario en declaraciones escritas.

El gobernador, destacó que su administración ha trabajado en soluciones concretas, como la inversión de fondos de FEMA para proyectos de despeje de vegetación, baterías de almacenamiento de energía, generadores de rápida respuesta y una nueva planta de gas natural, todo con el fin de estabilizar y modernizar el sistema energético de la isla.

El gobernador también advirtió que la propuesta de devolver la administración del sistema eléctrico al gobierno es un retroceso.

“Quien proponga regresar a que el gobierno retome la administración del sistema eléctrico parece olvidar que ya fracasó malamente en esa gesta”, concluyó Pierluisi.

Estas no son las primeras expresiones de este tipo, por parte del gobernador, quien había asegurado que quien asuma la gobernación “va a tener el mismo tostón” con el servicio eléctrico.

“Vamos a pasar por ese proceso eleccionario y los quiero ver o la quiero ver al que prevalezca en enero. Entonces sé que van a tener el mismo tostón y el mismo dolor de cabeza que he tenido yo y que ha tenido todo el pueblo de Puerto Rico, porque esto no se resuelve de un día para a otro. Es fácil con la boca es fácil, es un mamey. Cuando uno está trepado en la poltrona, es otro cantar. Es fácil uno criticar, quejarse, porque tiene uno toda la razón de quejarse cuando no tiene luz. Pero no es fácil en lo más mínimo. Tú de repente decir Ah, no, aquí resolví todo el asunto del sistema eléctrico de Puerto Rico. No, ese sistema eléctrico de Puerto Rico tiene, tiene problemas de antaño, va a tomar años enderezarlo y el que venga a decir que tiene la receta para enderezarlo de un día al otro está mintiendo, está mintiendo y a la larga va a quedar mal ante el pueblo. Así que yo lo que mi recomendación a los que están en carrera que tengan cuidado con lo que prometen porque esto no es fácil en lo más mínimo, es bien difícil y va a tomar años que mejore nuestro sistema y lo que tienen que hacer, si en su momento se tendrán que enrollar las mangas como yo me las he enrollado en estos años a ver si dan resultados”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Lo que pasa es que una cosa es hacer la crítica, hacer el señalamiento, expresar insatisfacción. Otra cosa es que se dé un cambio en la gestión. El cambio en la gestión es algo interno de la empresa. O sea, en mi caso, yo no estoy operando esa empresa, ya sea LUMA o sea Genera. Entonces las directrices que yo he dado, los señalamientos que yo he hecho son innumerables y en ocasiones han reaccionado como yo espero, en otras ocasiones no. Entonces yo puedo dar con el mazo constantemente y estar amenazando, mire, mañana le cancelamos, mañana le cancelamos y gran avance que haría con eso, porque es igual que llamar al lobo. ¿Cuántas veces voy a estar hablando de cancelar? ¿Para qué? Si no lo vas a cancelar al otro día, no hables de cancelar”, añadió.

Según Pierluisi Urrutia a pesar de las razones que ha dado LUMA Energy y Genera PR sobre la situación del sistema eléctrico “las excusas sobran. Ambas entidades tienen que mejorar su desempeño. Todos queremos un sistema eléctrico más estable y esa realmente es la meta. Los candidatos, pues algunos hablan de cancelar, otros hablan de fiscalizar más, otros hablan de sustituir. Mire, yo no voy a entrar en eso. Lo que yo estoy haciendo como gobernador es estar encima de estas dos entidades, no solo yo personalmente con mi equipo de trabajo, el secretario auxiliar de Asuntos energéticos, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad Alianza Público Privada, el Negociado de Energía de Puerto Rico, entre otros. Eso es lo que hace un gobernador”.