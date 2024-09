LUMA le sale al paso a Josué Colón y culpan a la AEE del “fracaso” en el manejo del sistema eléctrico

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico, LUMA Energy, le salió al paso a las expresiones del director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, quien aseguró que se deben tomar acciones contra la compañía por no cumplir con las expectativas de manejar la red de energía en el país.

En declaraciones escritas enviadas por LUMA, que no se le adjudican a ningún funcionario en específico, como suele realizar la empresa privada, aseguran que el director de la AEE “representan un insulto al pueblo de Puerto Rico”. Del mismo modo, aseguran que la AEE es la responsable del “mal manejo operacional y financiero” del sistema eléctrico.

“Durante más de tres años, nuestros más de 4,000 empleados en LUMA se han enfocado en realizar avances reales y superar los daños y retos históricos que han surgido durante décadas de mal manejo operacional y financiero por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, leen las declaraciones.

“Fue el mal manejo de la AEE lo que resultó en una bancarrota de $10,000 millones y dejó a la isla a oscuras durante meses después del huracán María, no LUMA. El legado de abandono de la AEE continúa minimizando el progreso que estamos comprometidos a hacer en LUMA. Los constantes ataques de Josué Colón ignoran su fracaso y representan un insulto directo al pueblo de Puerto Rico, que merece un sistema eléctrico más confiable. También para nuestros miles de empleados en LUMA que continúan trabajando comprometidos en construir un futuro energético más confiable, resiliente y eficiente, el que todo Puerto Rico merece”, añaden.

Colón aseguró que el presidente de LUMA, Juan Saca, ya hubiera sido despedido si fuera director de la AEE en los tiempos que la agencia gubernamental manejaba toda la red eléctrica.

“Cuando yo estaba, 50 mil (clientes sin servicio) a alguien había que botar. Busca la historia de la AEE y los directores que sobrevivieron que hubiese medio millón y 300 mil sin luz”, expresó Colón.

Al ser cuestionado sobre si es momento de que se despida al presidente de LUMA Energy, Juan Saca, Colón contestó que la cantidad de clientes que diariamente se están quedando sin luz “no es aceptable”.

“El récord está ahí, busquen los directores de la AEE que sobrevivieron a tener apagones todos los días de medio millón y 300 mil clientes, eso no duraba, el gobernador que estuviese, quien fuera, busquen el récord. Estaba bota’o”, añadió.

Colón también criticó que se le pague un millón de dólares a los directivos de LUMA Energy, por solo manejar una parte del sistema eléctrico, cuando los directores de la AEE se les pagaban alrededor de 100 mil por manejar toda la red y aún así no pueden hacer el trabajo.

“La responsabilidad se tiene que poner en quien se le está pagando, mi hermano. Aquí se le está pagando un millón de pesos a esos directivos, para que hagan su trabajo, nosotros, un director de la AEE, tenía que cargar con toda la autoridad completa por 100 mil dólares y la gente protestaba, ahora se le paga un millón porque coja un cantito de lo que era la AEE, no mi hermano o lo haces o te tienes que ir”, expresó.

Por otro lado, Colón, aseguró que no es imposible cancelar el contrato de LUMA Energy si luego de las elecciones, así se lo pide el próximo gobernador o gobernadora.

“Y no creo que haya nada imposible en la vida, todo lo podemos hacer. Unas cosas darán más trabajo, otras darán menos trabajo. Algunas, uno no debe hacerlas…te lo voy a poner más fácil, si el gobernador me llama y me dice que el contrato se acabó, puedes estar seguro que el contrato se acabó”, aseguró Colón.

En las pasadas semanas han aumentado las averías en el servicio eléctrico debido a diversos problemas tanto en la parte de distribución como generación.