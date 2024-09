CEE desautoriza alegada solicitud de información confidencial a residentes de égida por parte de campaña de Miguel Romero

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, confirmó que se estará investigando una alegada solicitud de información por parte de la campaña de Miguel Romero a residentes de una égida en San Juan.

Padilla Rivera afirmó en un aparte con varios medios de comunicación que recibió la denuncia donde se puede ver el formulario donde se pide el correo electrónico y contraseña del elector, algo que de inmediato aseguró está desautorizado por la CEE.

“Esta mañana la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana me hizo una llamada para notificarme lo que estaba pasando. La única información que tenemos es un recuadro que me dieron un tipo de zoom donde se me circuló que había una solicitud de correo electrónico y password (contraseña), pero ya hablé con la directora de prensa para emitir un comunicado para desautorizar cualquier tipo de instrucción o información de que la comisión está avalando eso, porque ciertamente no lo estamos avalando”, expresó la presidenta alterna.

Padilla Rivera afirmó que el correo electrónico de los usuarios forma parte de información confidencial de cada elector y no se puede divulgar, al igual que en caso de las contraseñas.

“Evidentemente estaría coaccionando al elector para solicitar información que no tiene derecho a tenerla y evidentemente si se tiene muestra hay que radicar una querella porque podría ser un delito contemplado en el Código Electoral”, indicó Padilla Rivera.

Por su parte, la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, confirmó que se estará radicando una querella sobre esta denuncia.

Esta mañana, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, alegó que el equipo de campaña del alcalde Miguel Romero habría tenido llegado a una égida en Miramar donde solicitaron a los residentes sus cuentas de correo electrónico y el sistema de Registro Electrónico de Electores (ERE).

“Es preocupante como desde la campaña de Romero, de acuerdo con evidencia de un formulario que estamos compartiendo con los medios de comunicación y la ciudadanía, el candidato a la alcaldía por el PNP está violentando los derechos de nuestros viejos, sin respeto alguno a su privacidad, llegando al punto de solicitar contraseñas de correo electrónico y del sistema eRE. Esto representa una violación a la intimidad de los adultos mayores y a su derecho a la auto-determinación, según recogido en la Carta de Derechos de Adultos Mayores”, indicó Natal Albelo.

Según Natal, el equipo de Romero “le está solicitando a los envejecientes contraseñas de correos electrónicos, que sabemos, en muchas ocasiones, los envejecientes utilizan para manejar sus diferentes cuentas, incluyendo de bancos y otros servicios esenciales”. La foto del alegado formulario fue publicada por el candidato en las redes sociales.

Natal señaló que según, se desprende de las imágenes provistas por personas que se encuentran en el lugar de los hechos, “el personal de la campaña de Miguel Romero está a su vez identificado con las tarjetas de la Comisión Estatal de Elecciones, dando la impresión a los participantes de que se trata de esfuerzo institucional de la Comisión y no de un candidato político en particular”.

Reacciona Miguel Romero

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, reaccionó a esta denuncia y negó que su equipo de campaña realizara actos ilegales como parte del proceso de voto adelantado.

“Durante ele ejercicio de hoy, hubo dos o tres personas que necesitaban asistencia en otro tipo de transacción electoral más allá del voto adelantado que por su condición física o de salud no pueden moverse a realizarlas a una Junta de Inscripción Permanente, el único mecanismo que hay para ayudarles es como se hace con cualquier ciudadano, asistirles a usar el sistema eRe para que puedan completar la transacción electoral que necesiten”, expresó Miguel Romero en declaraciones enviadas a Noticentro Wapa TV.