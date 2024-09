A oscuras caravana política de Jenniffer González en Río Piedras

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, realizó hoy, miércoles, una caravana política a oscuras, debido a los relevos de carga por las averías que sufren las diversas unidades de las centrales de generación en la isla.

Según un video publicado en redes sociales, la caravana política pasó por una calle en Las Lomas, Río Piedras, donde clientes se encuentran sin luz desde aproximadamente las 3:00 de la tarde. Asimismo denunciaron que por los pasados cuatro días, el servicio eléctrico en el área es inestable.

Más temprano, la empresa LUMA Energy advirtió que debido a las dificultades que se enfrenta en el área de generación que maneja Genera PR, podrían ocurrir interrupciones en el servicio.

Al momento de la redacción de esta nota a las 8:30 de la noche un total de 168,278 clientes se encontraban sin servicio.

Clientes sin servicio por región

Arecibo: 35,378

Mayagüez: 19,371

Bayamón: 17,212

San Juan: 29,784

Carolina: 10,909

Caguas: 30,946

Ponce: 24,678

Más temprano, González Colón criticó nuevamente el servicio de LUMA Energy y aseguró que ya se debe ir pensando en un segundo operador que se encargue del sistema de transmisión y distribución de energía.

Sus expresiones se dieron en entrevista con el periodista Rubén Sánchez en WKAQ 580 donde señaló la falta de fiscalización a LUMA Energy por parte del gobierno de Puerto Rico y posteriormente comentó sobre la posibilidad de un segundo operador.

“La realidad es que tienes que levantar la data para que esta compañía entienda que tiene que haber consecuencias y que tienes que advertirle que una cancelación del contrato está en la mirilla, si ellos no reparan el servicio y como van las cosas creo que es momento de ir buscando un segundo operador, opciones de quién podría ser ese segundo operador porque ciertamente mientras no sientan que tienen una responsabilidad con la isla van a seguir haciendo lo que están haciendo”, expresó González Colón.

Tras ser cuestionada por el periodista Rubén Sánchez sobre las expresiones de la secretaria de la gobernación, Noelia García, quien aseguró que hay varias agencias encargadas de la fiscalización de las empresas privadas del sistema eléctrico, esta señaló que el gobierno no ha sido eficiente en la fiscalización de LUMA Energy.

“Yo quisiera saber cuáles son, el de Alianzas Público Privadas fue el que redactó el contrato y no ha hecho absolutamente nada, el otro ayudante del gobernador, que no lo he escuchado hablar del tema o mucho menos hacer fiscalización porque no tiene la fuerza de ley. ¿Quién más hablado del tema? si la única que ha estado con este tema desde el día uno soy yo”, expresó.

El pasado mes de agosto, la candidata a la gobernación hizo la propuesta de un zar de energía para fiscalizar la labor de LUMA Energy.

“La meta final no es buscar una cancelación. La meta final es resolverle a la gente, que la gente tenga luz”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Yo no estoy hablando de un parcho, yo no estoy hablando de un portavoz, no, no, no. Yo estoy hablando de crear una ley que destina la experiencia de un zar de energía. Tiene que ser una persona que conozca la materia, que tenga un equipo técnico especializado para poder hablar de distribución, para poder hablar de generación, para poder hablar de facturación, para poder hablar de deuda y que podamos hablar de ejecución, de creación de nuevas plantas de energía, de hacerle ‘upgrade’ a las plantas que están quemando energía a gas natural o hidrógeno o a cualquier otra tecnología que nos vaya encaminando a que podamos tener energía renovable, que debe ser la meta. Que tengamos una energía limpia y renovable. Esa debe ser la meta del gobierno. ¿Está en ley, estamos cerca de lograrla? La realidad es que no. Tenemos que empezar a poner estos escalones para poder llegar ahí”, expresó González Colón en conferencia de prensa el pasado mes de agosto.