Jesús Manuel Ortiz señala que Jenniffer González vuelve a cambiar de postura sobre LUMA

El presidente y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, le salió al paso a las expresiones de la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González sobre traer un segundo operador para ejercer presión en LUMA Energy.

“Puerto Rico necesita que se le diga la verdad. Jenniffer González cambia de opinión sobre LUMA cada vez que a alguien se le va la luz. Ella intenta ocultar su complicidad con traer a LUMA utilizando contradicciones e improvisaciones. Ella no tiene una visión clara de hacia dónde quiere llevar a Puerto Rico. En las primarias de su partido decía que quería salir de LUMA, luego propuso la creación de un “Zar” para investigar los problemas de la empresa y ahora en un nuevo cambio sugiere que LUMA realmente quiere que le cancelen el contrato y ella no les quiere dar el gusto. Con ella LUMA se queda y conmigo LUMA se va”, sostuvo Ortiz.

El candidato a la gobernación del PPD señaló que “el sistema eléctrico no necesita más investigaciones. Necesita una solución y esa solución es la cancelación del contrato de LUMA y su sustitución por un nuevo modelo energético que reduzca costos, tan pronto comience mi mandato como gobernador con el favor del pueblo”, aseguró.

Añadió que “en mi administración, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) iniciará, a nombre de los consumidores, un pleito para recobrar el dinero gastado en enseres producto de la incapacidad de LUMA Energy de ofrecer un servicio estable y confiable a nuestra gente”.

González Colón, criticó nuevamente el servicio de la empresa LUMA Energy y aseguró que ya se debe ir pensando en un segundo operador que se encargue del sistema de transmisión y distribución de energía.

Sus expresiones se dieron en entrevista con el periodista Rubén Sánchez en WKAQ 580 donde señaló la falta de fiscalización a LUMA Energy por parte del gobierno de Puerto Rico y posteriormente comentó sobre la posibilidad de un segundo operador.

“La realidad es que tienes que levantar la data para que esta compañía entienda que tiene que haber consecuencias y que tienes que advertirle que una cancelación del contrato está en la mirilla, si ellos no reparan el servicio y como van las cosas creo que es momento de ir buscando un segundo operador, opciones de quién podría ser ese segundo operador porque ciertamente mientras no sientan que tienen una responsabilidad con la isla van a seguir haciendo lo que están haciendo”, expresó González Colón.

Tras ser cuestionada por el periodista Rubén Sánchez sobre las expresiones de la secretaria de la gobernación, Noelia García, quien aseguró que hay varias agencias encargadas de la fiscalización de las empresas privadas del sistema eléctrico, esta señaló que el gobierno no ha sido eficiente en la fiscalización de LUMA Energy.

“Yo quisiera saber cuáles son, el de Alianzas Público Privadas fue el que redactó el contrato y no ha hecho absolutamente nada, el otro ayudante del gobernador, que no lo he escuchado hablar del tema o mucho menos hacer fiscalización porque no tiene la fuerza de ley. ¿Quién más hablado del tema? si la única que ha estado con este tema desde el día uno soy yo”, expresó.