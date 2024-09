Emiten advertencia de calor extremo y aviso de calor para este miércoles

Sept/4



An Excessive Heat Warning and a Heat Advisory are in effect. Showers and t-storms will create a limited to elevated flooding threat.



En efecto un Aviso de Calor Excesivo y una Advertencia de Calor. Riesgo de limitado a elevado de inundaciones por tronadas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/Terp2Gv4v2