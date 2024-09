Ciudadanos podrán pagar balance de peajes adeudados por CESCO Digital

A partir de hoy, miércoles, los ciudadanos podrán realizar sus pagos de peajes adeudados a través de la aplicación de CESCO Digital y las Estaciones Oficiales de Inspección (EOI).

Así lo anunció el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, junto a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen M. Vélez Vegay el principal ejecutivo de Innovación e Información y director ejecutivo de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Antonio Ramos Guardiola.

“Hoy, gracias a la alianza entre DTOP y PRITS, los ciudadanos pueden renovar licencias, realizar traspasos de vehículos y, ahora, pagar peajes y multas de forma electrónica a través de Cesco Digital, facilitando aún más su interacción con el gobierno. Además, con esta iniciativa, se abre una nueva alternativa para pagar deudas de peaje en las Estaciones Oficiales de Inspección, al momento de renovar su marbete”, anunció el gobernador, quien también estuvo acompañado por el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo.

El primer ejecutivo explicó que “inicialmente, se ofrecerá en doce estaciones alrededor de la Isla, con personal adiestrado para asistir a los ciudadanos y, a partir del 16 de septiembre, todas las EOI’s registradas podrán brindar este servicio. Los ciudadanos cuentan con múltiples canales para realizar sus pagos, desde el APP de CESCO Digital y su página web, hasta las plataformas de AutoExpreso, las oficinas físicas y la posibilidad de coordinar citas en los CESCOs a través de cescocitaspr.com, eliminando la necesidad de hacer filas y facilitando aún más el proceso”.

Las doce EOI’s participantes se encuentran en los municipios de Aguada, Arecibo, Ciales, Comerío, Guayama, Guaynabo, Gurabo, Hormigueros, Lares, Naguabo, Ponce y San Juan. Este nuevo servicio es gratis y no reflejará un aumento en el total del trámite de renovación.

Por su parte, la secretaria del DTOP afirmó que, “esta nueva funcionalidad forma parte de la optimización en el trámite de servicios que seguiremos procurando en beneficio de los ciudadanos. Representa un cambio de estereotipo en la forma en que los ciudadanos reciben y procuran los servicios. Donde quiera que veamos que el servicio puede mejorarse utilizando la tecnología, nos vamos a mover a ello, ya que no solo agiliza el trámite para los que dominan las transacciones en línea, sino que libera más espacios y permite menos tiempo de espera para quienes aún procuran sus servicios en nuestras oficinas”.

“Sobre el 80 por ciento de los ciudadanos utilizan las EOI’s para las transacciones de renovación de marbetes. Con este nuevo servicio podrán hacer todo en un solo lugar, diluyendo el servicio a través de las más de 350 estaciones, minimizando de esta manera las largas filas para gestionar transacciones”, añadió la secretaria del DTOP.

Mientras, el director ejecutivo de PRITS indicó que “este ejemplo de interconexión con el sistema de AutoExpreso, el cual incluye una nueva funcionalidad para los centros de inspección, promueve la meta de PRITS de adelantar la transformación digital de los servicios que ofrece el Gobierno de Puerto Rico a nuestra gente. Brindar más canales de pago, desde una sola aplicación o en una sola visita a su centro de inspección, es un paso adicional hacia la interoperabilidad de los sistemas, moviéndonos a una experiencia centrada en el ciudadano”.

De igual modo, González Montalvo indicó que, “en la ACT estamos comprometidos con mejorar la experiencia de los usuarios y proveerles el mejor servicio posible. Durante los pasados meses,hemos estado colaborando con PRITS para desarrollar esta herramienta, la cual permitirá expandir las localizaciones donde los usuarios podrán realizar el pago de sus peajes adeudados. De igual forma, hemos expandido el servicio de AutoExpreso a los Centros de Servicio Integrados (CSI) en Arecibo, Rio Piedras, Humacao y Loíza, con miras a añadir el servicio en el resto de los CSI durante las próximas semanas”.

Los conductores de vehículos pertenecientes a flotas corporativas o aquellos con financiamiento de ‘lease’ no podrán utilizar la modalidad de CESCO Digital para procesar los pagos adeudados de peajes, y deben hacerlo a través de Auto Expreso directamente.

A un año de lanzar el marbete digital

Desde el 1 de septiembre de 2023, todo dueño de vehículo pudo realizar la renovación del marbete a través de CESCO Digital, conforme al mes que le corresponde realizar el trámite. A esta fecha, unos 2.2 millones de ciudadanos cuentan con el marbete digital.

“Y tal y como prometimos y cumplimos el año pasado, el Marbete Digital hoy es realidad para más de 2.2 millones de dueños de vehículos en Puerto Rico a un año de su comienzo. La aplicación de Cesco Digital ha abierto la puerta para diversas innovaciones en nuestro gobierno, siempre buscando la forma de facilitarle la vida a nuestra gente. Hoy damos otro paso en esa dirección, ampliando nuevamente el potencial tecnológico de la aplicación de Cesco Digital”, puntualizó Pierluisi.

Por su parte, Ramos resaltó “sin duda, el marbete digital ha sido uno de los adelantos tecnológicos más trascendentales en la historia del Gobierno de Puerto Rico. Para este importante proyecto, logramos enlazar agencias gubernamentales puntuales, lo que nos permitió continuar desarrollando más esfuerzos dirigidos a lograr una transformación digital en el Gobierno. Hemos podido ofrecerles a los puertorriqueños nuevas opciones para realizar sus trámites, reduciendo dramáticamente las filas y los tiempos de espera en las oficinas”.

La ciudadanía puede hacer reclamos relacionados con AutoExpreso, incluyendo peajes adeudados o pagos realizados, comunicándose al 1-888-688-1010, de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 2:00 pm, o envíe un correo a servicioautoexpreso@pagodepeajes.pr.gov. Por otro lado, para orientación sobre pagos en CESCO Digital o reclamos por pagos duplicados, puede llamar al 1-833-938-6777, de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 2:00 pm, o escriba a soporte@pagodepeajes.pr.gov.