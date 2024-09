Reportan otro accidente de carácter grave con motociclista y pasajero en Canóvanas

Un accidente de carácter grave fue reportado a eso de las 12:28 de la madrugada de este martes en hechos ocurridos en la carretera PR-3, frente a la tienda Alis, que ubica en Los Colobos, jurisdicción de Canóvanas.

Según informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), mientras un motociclista y el pasajero— los cuáles no han sido identificados— se encontraban transitando por el lugar, este lo hacía a una velocidad que no le permitió el control y dominio del manubrio, provocando que ambos cayeran al suelo.

Debido al impacto, el conductor resultó con múltiples lesiones, siendo transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno. Su condición fue descrita como estable.

Mientras, que el pasajero resultó con heridas de gravedad. Su condición fue descrita como crítica.

La División de Patrullas de Carreteras de Carolina investiga.

Reportan accidente de carácter grave con motociclista que hacía un “wheelie” en Aguada

Agentes del Distrito de Aguada y la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, adscritos al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), informaron en la tarde del lunes que están investigando un accidente de carácter grave con un motociclista, reportado a las 11:17 de la mañana, en la carretera 441, en el barrio Carrizales de Aguada.

Según información preliminar, mientras Adrián Acevedo Cadena, de 24 años y vecino de Aguada, conducía una motora KTM color negra y anaranjada por la citada vía de rodaje, aparentemente lo hacía en una sola rueda (wheelie), lo que provocó que perdiera el control y dominio de la motora, cayendo al pavimento, resultando con heridas de gravedad.

El joven no poseía licencia para manejar motora. La motocicleta no tenía tablilla y no estaba registrada en el sistema del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El joven fue transportado a un hospital de la región, donde es atendido por personal médico.

En adición, se le ocupó un bulto negro que contenía en su interior aparente picadura de marihuana. El mismo fue llevado para ser analizado por la División Drogas de Aguadilla.

La División Especializada de Tránsito del área investiga.

Reportan otros dos accidente de carácter grave con motociclistas en San Lorenzo y Moca

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) informó el domingo que se encuentra investigando un accidente de carácter fatal con un motociclista de 27 años, ocurrido a las 10:53 de la noche de ayer en la carretera PR-181, en jurisdicción de San Lorenzo.

Según la información preliminar de la Uniformada, mientras Bryan Barbosa Báez, residente en Juncos, transitaba por la mencionada vía en una motora marca Suzuki JSX 1000 del año 2003, con marbete vencido en el año 2022, éste lo hacía a una velocidad que no le permitió el dominio y control del manubrio, resultando que impactara un canal de agua en concreto. Acto seguido impactó un árbol, saliendo expulsado hacia el área verde.

Este fue transportado en ambulancia con heridas de gravedad al Centro Médico de Río Piedras. Al momento, su condición fue descrita como crítica.

La División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas junto al fiscal de turno investigan.

El pasado viernes, la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, adscritos al NPPR, investigó otro accidente de carácter grave con un motorista, reportado a las 8:45 de la noche, en la carretera 420 del barrio Voladoras de Moca.

La información preliminar apunta que, mientras Christopher Barreto Cepeda, de 25 años y residente de ese sector, transitaba en su motora marca JiaJue, modelo Gator 150, color negra y blanca por la citada vía de rodaje, lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio de la motora, lo que provocó que se desviara hacia la derecha impactando un poste de metal, saliendo expulsado y cayendo al pavimento.

El joven fue asistido por los paramédicos de Emergencias Médicas y transportado al Hospital San Carlos de Moca, donde fue atendido por el médico de turno, quien indicó que presentaba heridas de gravedad y refirió al Hospital Centro Médico de Rio Piedras.

La motora fue llevada a las instalaciones de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla.