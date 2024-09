LUMA no podrá resolver el problema de los Outlets de Barcelonta hoy mismo como pidió Pierluisi

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución LUMA Energy, respondió al gobernador Pedro Pierluisi sobre su exigencia para que hoy mismo arreglaran la avería que afecta al centro comercial de los Outlets de Barceloneta.

“La mejora planificada de hoy en los Outlets de Barceloneta no pudo llevarse a cabo como estaba previsto”, afirmó LUMA Energy en declaraciones escritas enviadas a la agencia de noticias CyberNews.

PUBLICIDAD

“Al evaluar las condiciones del terreno en el lugar de trabajo de la mejora de Barceloneta ayer en la tarde/noche, se determinó que por motivos de seguridad tampoco era posible realizar los trabajos hoy. Es importante destacar que hoy en la tarde se realizó una nueva evaluación del terreno, donde se tiene que remover el poste de transmisión, pero se concluyó que el terreno sigue saturado y no permite la operación de las grúas de manera segura. Agradecemos la comprensión de nuestros clientes mientras trabajamos diligentemente para resolver estas situaciones de la manera más rápida y segura posible”, afirmó la empresa.

Pierluisi Urrutia dijo más temprano ante los medios de comunicación que esperaba que hoy mismo LUMA Energy repare la avería que mantiene sin servicio a los Outlets de Barceloneta.

“Obviamente vi la polémica, la controversia que surgió. En Fortaleza e intervenimos en este asunto y la información que tengo es que ahora LUMA va a estar coordinando con la administración de los Outlets para que se hagan las reparaciones hoy mismo, ya sea esta tarde luego que cierren los outlets o en la noche. Pero sí, pienso que eso fue desafortunado, que venir y después que ya se había anunciado que iba a haber una reparación planificada para el día de hoy y que los Outlets toman las precauciones o medidas para cerrar durante el día, que se pudiera reparar la línea y el poste en cuestión, pues se canceló a último momento”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Así que la alcaldesa tenía toda la razón de levantar su reclamo y decir que eso es inaceptable. Y por eso nosotros intervenimos y le pedimos a Luma que buscara la manera de que la reparación se diera en el día de hoy, así será. Tenía que traer brigadas de otra área que lo hiciera para que se haga la reparación en el día que se había programado, que se hiciera y así será. Yo creo que es una cuestión de brigada de empleomanía que no estaba disponible. A fin de cuentas, en el día de hoy, pero nosotros pedimos que hicieran lo que tuvieran que hacer para que la reparación se diera como se había programado”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, expresó: “La razón que le dieron al gerente de los Outlets es que tenían una emergencia en el pueblo de Jayuya. De inmediato le indicó que si no tenían otra brigada para que trabajaran la emergencia en Jayuya y de esa manera poder continuar con lo que habíamos establecido del cierre programado para el día de hoy, puesto que esto implica la paralización completa de este centro comercial que alberga alrededor de 3,000 empleados diariamente”.

PUBLICIDAD

“Bueno, yo claramente dije que yo entendía que Luma debe tener brigadas adicionales y que entendía que esto era una falta de una buena coordinación porque si ellos coordinan mover una brigada de otro lugar para que puedan continuar con esta facilidad que son los Outlets, una mejora programada de emergencia, se hubiese podido solucionar esto a tiempo. De hecho, y si no contaban como una brigada adicional, ayer pudieron haber llamado en las horas de la tarde, tal vez hasta las 5 de la tarde, pero no las 8:17 (de la noche), cuando ya los Outlets paralizan sus funciones diarias a las 8 de la noche, los lunes, así que no hubo manera de que se pudiese enviar un comunicado para que se coordinara la apertura desde hoy temprano. Siendo así, ya hoy temprano el gerente de los Outlets estuvo comunicándose con cada uno de los gerenciales y los que pudieron conseguir personal, pues lograron abrir a fuerza, como no dice, pero hubo otros que no lograron conseguir personal, por lo menos en el turno de la mañana. Yo estuve ahí al mediodía y vi unas tiendas todavía cerradas porque no habían logrado la coordinación de conseguir el personal para que pudiese abrir la tienda. Esto es falta de coordinación y yo creo que son cosas que se pueden mejorar si existe la buena intención de que podamos trabajar en equipo todos y poner el granito de arena para no paralizar uno de los centros comerciales más importantes que tiene Puerto Rico, que es visitado no solamente por el turismo comercial local, sino también por el internacional diariamente”, añadió.

Los Outlets de Barceloneta cesaron operaciones el lunes por las supuestas reparaciones, sin embargo, Luma Energy supuestamente no acudió a realizar los trabajos.