Juan Dalmau endosa propuesta para atender la crisis de vivienda asequible en la Isla

La organización sin fines de lucro, El Otro Puerto Rico, anunció que el candidato a la gobernación por la alianza PIP-MVC, Juan Dalmau Ramírez, fue el único que endosó la propuesta de política pública de la entidad para atender la grave crisis de vivienda asequible que enfrenta la Isla.

EOPR presentó sus lineamientos de política pública para crear la Ley de Acceso a la Vivienda Digna en el mes de julio y emplazó a los candidatos a la gobernación a posicionarse sobre esta en o antes del 30 de agosto de 2024.

“El Lcdo. Juan Dalmau fue el único candidato a la gobernación que se comprometió a impulsar e implementar nuestra política pública de vivienda si llega a la gobernación en el 2025. En ese sentido, fue el único que mostró un compromiso férreo con garantizar el derecho a la vivienda de cada puertorriqueño (a), garantizando nuestro derecho a permanecer en Puerto Rico y revirtiendo las políticas de desplazamiento que han destruido muchas de nuestras comunidades y obligado a nuestra gente a marcharse de su tierra”, explicó el presidente ejecutivo de la organización, Lcdo. Alonso Ortiz Menchaca.

“Es necesario denunciar que, a pesar de la carta enviada a cada candidato y candidata a la gobernación, los correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto que cursamos a cada campaña, ninguno quiso posicionarse sobre nuestra propuesta ni presentó iniciativas propias para atender la crisis de vivienda. En el caso de Jenniffer González (PNP), ni siquiera hizo acuse de recibo de la propuesta”, agregó.

Por su parte, el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, su equipo de campaña no pudo ponerse de acuerdo sobre si existía o no la autorización necesaria para que el candidato grabara el vídeo de respuesta a la iniciativa de EOPR pues, entre los interlocutores de la campaña, no se sabía a quién correspondía dar seguimiento a la solicitud de la organización.

La campaña del candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez Pérez, expresó a través de un correo electrónico que el candidato no tendría tiempo para atender el tema de vivienda planteado por EOPR, pues no se encontró espacio en su calendario para grabar el vídeo de respuesta a la iniciativa.

“Nos parece irresponsable que, a pesar de haber tenido seis semanas para posicionarse sobre la propuesta, solo Juan Dalmau haya respondido a nuestra iniciativa. Los demás candidatos no solo menospreciaron la propuesta, sino que no presentaron ninguna propuesta alternativa, a pesar de que les dejamos saber en repetidas ocasiones que no hacerlo implicaba un apoyo a la política de vivienda existente. Esto implica que los candidatos del PNP, PPD y PD, apoyan que las rentas continúen aumentando a largo plazo, que los arrendamientos a corto plazo se mantengan descontrolados, la permanencia de la Ley 22 y que no hay un compromiso con un plan de reconstrucción de la vivienda serio para Puerto Rico”, explicó Ortiz Menchaca.

Por su parte, en la respuesta grabada en video que se encuentra disponible en las redes sociales de EOPR, donde Dalmau Ramírez manifestó la importancia de proteger las costas del país mediante la implementación de una nueva Ley de Costas y una moratoria en la construcción en esas zonas.

Además, mostró su apoyo a la revitalización de los cascos urbanos como medida para evitar la desarticulación de comunidades y el desparramiento urbano. El aspirante a liderar el país también manifestó su preocupación por el impacto negativo de los alquileres a corto plazo, señalando la necesidad de una regulación adecuada para no seguir lacerando la vida comunitaria de muchos sectores y frenar el incremento desmedido en los costos de alquiler y compra de viviendas.

La propuesta de El Otro Puerto Rico fue diseñada para emplazar a los candidatos a la gobernación a posicionarse sobre un tema crítico para el bienestar de los ciudadanos: la vivienda asequible, una problemática que afecta 1.1 millón de puertorriqueños.

“La crisis de vivienda en Puerto Rico es un problema multifacético que requiere soluciones integrales. Nuestra propuesta no solo aborda la necesidad urgente de vivienda asequible, sino que también busca estabilizar el mercado de alquiler y regular las actividades comerciales que afectan la disponibilidad de viviendas”, destacó Ortiz Menchaca.

EOPR subrayó la importancia de que los líderes políticos aborden los temas que afectan directamente a la ciudadanía, como es el acceso a viviendas dignas y asequibles.

“El país merece saber quiénes están realmente comprometidos con garantizar que cada puertorriqueño pueda alquilar o comprar su casa a un precio razonable y quién quiere evitar que cada día más de nosotros tengamos que marcharnos del país en busca de una vida digna”, concluyó Ortiz Menchaca.

En septiembre, la organización lanzará una campaña educativa para informar a la ciudadanía sobre las posturas de los candidatos y su compromiso, o falta del mismo, con la crisis de vivienda en la Isla.