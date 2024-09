Exigen a candidatos a la gobernación que impulsen medidas de desarrollo económico para familias y jóvenes de la isla

Ante la cercanía de las elecciones, el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) propuso a todos los candidatos a la gobernación una agenda con 15 propuestas que buscan impulsar la movilidad económica de las familias en Puerto Rico.

Entre las propuestas del IDJ, ya comunicadas a todos los comités de partido durante los meses de junio y julio, se destacan los subsidios salariales del gobierno, créditos por trabajo, capacitación laboral, transferencias directas de dinero a familias con menores, y horario extendido en las escuelas.

Las propuestas, conforme a su comunicado, son descritas como una inversión en el capital humano y en la movibilidad económica. Según la gerente de abogacía del IDJ, Estela Reyes, es importante la implementación de estas medidas para así romper los ciclos intergeneracionales de pobreza en la isla.

“Sobre casi 300,000 niños y niñas en Puerto Rico viven bajo un nivel de pobreza. Deben saber que existen 49% de jefas de familia en Puerto Rico que están trabajando. La gente quiere trabajar y la gente, la familia en Puerto Rico y las jefas de familia trabajan. Pero aún así, ellas y sus familias viven bajo condiciones de pobreza. Por eso necesitamos buenos empleos y una agenda de servicio y oportunidades que sean beneficiosas para poder movilizar a esas familias fuera de las trampas que les tiene la pobreza”, afirmó.

De hecho, el cuatrienio pasado, el Instituto invocó a que el tema de la pobreza infantil sea uno importante durante la época de elecciones, por lo que lograron ciertos avances.

“Una cosa es la pobreza infantil, ahora lo que tenemos es movilidad económica ascendente y sostenida para las familias. (...) Nosotros en ese entonces, teníamos la meta de que se adoptara el tema de pobreza infantil como una discusión en las plataformas y de las elecciones. Yo te puedo decir que en Puerto Rico nosotros hemos avanzado en grandes estructuras importantes”, mencionó el director de la empresa, Brayan Rosa Rodríguez.

Conforme al equipo, hay espacio suficiente para mejorar “cosas que ya están pasando”, y le toca al próximo gobernante del país no soltar las medidas que han aportado a la a reducción de la pobreza.

“Que realmente se comprometa, que haga un compromiso hacia un progreso que se sienta. (...) Nosotros hicimos el trabajo de qué programas ya existen y cuáles son las acciones para mejorar y optimizar eso”, dijo Reyes.

Las 15 propuestas de política pública del Instituto

Promover el crédito por trabajo Fomentar el crédito federal por menor dependiente Crear un crédito local por menor dependiente en edad temprana Un nuevo crédito tributario de oportunidades de trabajo local para pequeñas y medianas empresas Un programa de creación de empleos subsidiados parcial o totalmente con fondos del gobierno Nuevo programa universal de transferencias directas de dinero para familias con niños, niñas y jóvenes Garantizar acceso a programas de desarrollo temprano para todos los niños y niñas de 0 a 5 años Programas de horario extendido en las escuelas públicas para facilitar el trabajo de sus padres Impulsar modelos 2 Generaciones (2 Gen) con servicios a familias con niños Adiestramientos laborales por sectores de alto crecimiento en la economía Más programas para completar escuela superior y grados asociados Rediseñar programas de protección social innovadores que incluyan a familias trabajadoras con niños Robustecer los programas de acceso a vivienda Expandir programas de seguridad familiar y protección infantil Establecer en Puerto Rico un modelo de buenos empleos con flexibilidad de horarios y mejores beneficios

Natividad Flores, líder comunitaria e integrante de la junta de directores del IDJ, comentó que con estas medidas se busca una oportunidad de progreso para todos los puertorriqueños. “Los jefes y las jefas de familia quieren trabajar, pero se enfrentan a una serie de barreras en el sistema. Si no se abordan estas barreras, seguiremos teniendo niños y niñas en condiciones de pobreza”, expresó.

El director de la empresa, además, aseguró que el trabajo del IDJ no acaba con presentar estas recomendaciones a los candidatos, sino que ahora se enfocarán en preparar un plan de 100 días para encaminar esta agenda de política pública en la gestión de la nueva administración.

IDJ comenzarán a comunicarse con los cinco candidatos a la gobernación, para así ejecutar entrevistas one on one, incluyendo preguntas redactadas por líderes y personas en las comunidades relevantes.

“En esta ocasión lo que vamos hacer es que nosotros buscamos producir un programa completo, pero van a ser entrevistas individuales con cada uno de los candidatos donde nos van a tener que contestar preguntas. (...) El llamado hoy es que le vamos a escribir (a los candidatos) para discutir la agenda y que el país quiere conocer su compromiso con la agenda”, culminó Reyes.