En donativos desde EE. UU., más gente apoya a la Alianza, pero los mayores recaudos son del PNP

Una pizarra negra en la acera, al lado de la puerta de un bar, anunciaba un happy hour, un show de comedia semanal y el evento especial de la noche: un meet and greet con Eva Prados, candidata a representante del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por el Distrito 3 de San Juan. El bar, llamado Starr, no pertenece a la zona que Prados aspira a representar en la legislatura de Puerto Rico, sino a Bushwick, un barrio predominantemente latino y boricua de Brooklyn. La meta de la actividad de esa noche, el 10 de julio de 2024, en Nueva York, era recaudar $1,000.

Por su parte, Jenniffer González, candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), tendrá en septiembre una actividad de recaudación de fondos a puerta cerrada con políticos y ex funcionarios del Partido Republicano en un club privado de Washington DC, en donde el donativo sugerido es de $500, $1,500 o $3,100 por persona. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó asistir a esta actividad, pero la solicitud fue denegada. La portavoz de prensa de González, Marieli Padró, indicó que “todos los eventos de recaudación de fondos [de González] son privados”.

El año pasado, Jesús Manuel Ortiz, aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), junto a Pablo José Hernández, candidato a comisionado residente, sostuvieron varios encuentros en la ciudad de Orlando con la “diáspora popular puertorriqueña”, según la página web del partido. Uno de los objetivos de los encuentros era “movilizar los recursos de la diáspora para apoyar al PPD en las elecciones mediante actividades de recaudación de fondos”.

Estas formas de recaudar fondos apelan a segmentos diferentes de una población que, por residir en Estados Unidos, la ley no les permite votar en las elecciones de Puerto Rico, pero pueden hacer donativos individuales a candidatos y partidos. También lo hacen a través de los Comités de Acción Política (PAC) registrados en Estados Unidos, como el Sunnova Energy Corporation PAC y Squire Patton Boggs, que han donado a González. Tanto la firma Sunnova Energy como Squire Patton Boggs tienen contratos con el Gobierno de Puerto Rico.

Entre enero, después de oficializar su candidatura, y julio de este año, luego de ganar las primarias, González recibió 95 donativos que suman $200,762, lo cual la posiciona como la candidata a la gobernación con la mayor cantidad de dinero recibido desde Estados Unidos durante ese período, reveló un análisis del CPI.

Para el análisis se incluyeron los donativos desde Estados Unidos que recibieron los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, desde enero de 2024, cuando ya todos habían anunciado sus postulaciones, hasta julio, porque son los últimos datos disponibles al momento. Para los partidos políticos, se examinó el cuatrienio completo: desde enero de 2021 hasta julio de 2024. Para ambos casos se usaron los datos disponibles en la página del Contralor Electoral al 28 de agosto. El análisis no incluyó los donativos recibidos desde Estados Unidos para candidatos a otros cargos electivos.

De los cinco partidos en contienda para las próximas elecciones generales en Puerto Rico, el MVC, fundado en 2019, es el que ha recibido la mayor cantidad de donativos y dinero desde Estados Unidos, entre enero de 2021 y julio de 2024. Son 560 donativos individuales que suman $25,075. Provienen principalmente de Florida, Nueva York y Texas, donde hay grandes poblaciones boricuas. Pero también recibieron donativos desde Missouri y Wisconsin, así como uno de Oklahoma y otro de Hawaii.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) obtuvo 147 donativos desde Estados Unidos, mientras que el PNP recibió 12, durante el mismo período. Sin embargo, aunque recibió 135 donativos menos, el PNP superó al PIP en la cantidad de dinero recaudado. Los donativos individuales del PIP suman $12,370, mientras que los del PNP son por $17,875.

El partido Proyecto Dignidad (PD), también fundado en 2019, levantó $5,082 mediante 19 donativos, mientras que el PPD obtuvo nueve donativos que totalizaron $7,850.

En enero de 2023, el PIP y el MVC hicieron un junte electoral llamado Alianza de País para presentarse a las elecciones generales del próximo 5 de noviembre. Entre los dos partidos, aunque de forma separada, recaudaron $37,445, desde Estados Unidos, de enero de 2021 a julio de 2024, una cantidad que supera el total de donativos del PNP. Como en Puerto Rico no están permitidas las coaliciones, estos dos partidos no pueden recoger fondos como si fueran un mismo comité político.

Un solo partido o candidato puede recibir varios donativos de una misma persona, por lo cual la cantidad de contribuciones políticas no equivale a número de gente.

En conjunto, los donativos individuales recibidos desde Estados Unidos para todos los partidos puertorriqueños, entre enero de 2021 y julio de 2024, suman $68,252. Por su parte, los comités de campaña de las candidaturas a la gobernación recaudaron en conjunto $223,435, desde enero de 2024, hasta julio del mismo año.

Muchos donativos pequeños versus pocos donativos grandes

El promedio― cuando se divide la suma de dinero por la cantidad de donantes ―de los donativos recibidos por Jenniffer González desde Estados Unidos, es de $2,113. El de Jesús Manuel Ortiz es de $1,054 y el de Juan Dalmau es de $116. Mientras, el donativo promedio de MVC es de $44 y el del PNP es de $1,489.

Luis Cámara Fuertes, catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, observó que, en promedio, “hay una distinción bien marcada” entre lo que reciben los diferentes partidos y candidatos desde Estados Unidos.

“Uno pudiera asumir que los que le donaron a Jenniffer González son de una estrata económica más alta que los de Dalmau, porque están donando mucho más”, dijo Cámara Fuertes, aunque aclaró que los datos disponibles son muy pocos para llegar a conclusiones específicas.

La mayoría de los donativos realizados desde Estados Unidos, cuando se toma en cuenta la totalidad de los partidos, provienen de personas puertorriqueñas. Pero estadounidenses viviendo allá también hicieron aportaciones políticas a partidos y candidaturas de Puerto Rico.

Sobre las motivaciones que pudiera tener alguien que no reside en Puerto Rico para hacer grandes donativos políticos, Cámara Fuertes dijo que pudieran estar pensando en posibles contratos con el gobierno o venderle bienes.

“En Puerto Rico, como en los Estados Unidos, a veces las donaciones grandes se ven como una inversión política. Si al que dono gana, pues me va a comprar a mí o me va a contratar”, dijo Cámara Fuertes.

Al menos 52 de los 95 donativos recibidos por Jenniffer González desde Estados Unidos fueron realizados por estadounidenses residentes de ese país, dos de ellos a través de PAC’s, lo cual la coloca como la candidata que más recibió aportaciones políticas de ese tipo de donante.

Diez de los donativos recibidos desde Estados Unidos por González fueron de $3,000 y 48 de $3,100, el máximo permitido por ley.

Entre quienes donaron $3,100 se encuentran Tomas Hexner, de Cambridge, Massachusetts, quien se describe como consultor independiente y ha escrito artículos académicos sobre la economía de Puerto Rico, y Monica Hexner, también de Cambridge. Ambos donativos fueron realizados en la misma fecha, el 22 de mayo de 2024.

Otros tres donativos del máximo permitido fueron realizados el 22 de abril de 2024 por Brittany Perkins Castillo, Nabor Gerardo Castillo y Randal Perkins, todos ejecutivos de la empresa AshBritt Environmental, dedicada al manejo de desastres, con sede en Florida.

Perkins fue candidato al Congreso por Florida en 2016. En 2018, su compañía fue acusada por la fiscalía general de Florida de incrementar indebidamente los precios de las labores de limpieza luego del paso del huracán Irma, un caso que no se ha resuelto porque continúa bajo investigación. En 2021, Perkins tuvo que pagar una multa de $125,000 a la Comisión Federal de Elecciones, como consecuencia de que AshBritt hizo un donativo ilegal de $500,000 a un Comité de Acción Política que respalda a Donald Trump. Un día antes de ese donativo, AshBritt había firmado un contrato de $460,000 con el Departamento de Defensa, reportó ProPublica.

AshBritt es una de seis compañías escogidas en septiembre de 2023 para un contrato de $5 mil millones con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para estabilizar la red eléctrica de Puerto Rico.

De los diez donativos de $3,000 que recibió González, tres fueron el 22 de abril de 2024 por Gay Lynn McClelland, Lyndsey Michele McClelland y William Mark McClelland. Casey A. McClelland donó $3,000 el 15 de mayo.

Esto coincide con un patrón que describe una investigación de Hedge Clippers, que señala que, para evadir el requisito de cantidad de dinero máximo que se puede donar a campañas políticas, personas se ponen “de acuerdo con su pareja o familiares para donar en conjunto a las mismas figuras políticas, a menudo el mismo día”.

Jenniffer González y Jesús Manuel Ortiz comparten donantes

Por su parte, Jesús Manuel Ortiz, candidato a la gobernación por el PPD, recaudó $16,865 con 16 donativos desde Estados Unidos, entre enero y julio de este año. Los donativos de Ortiz incluyen cinco de $3,100. Uno de ellos es de Jay Alexander Wolf, managing partner en Juniper Capital y con dirección en California, realizado el 2 de julio.

En la página web de Juniper se informa que la firma adquirió 1,027 cuerdas de terreno en Puerto Rico, en 2022, a un costo de $370 millones, para construir un hotel de lujo cinco estrellas con campo de golf. Detalla que los terrenos se encuentran en una “zona de oportunidad”, lugares designados por el gobierno federal como exentos de contribuciones para desarrollo, aunque no especifica la ubicación exacta. Otros dos donantes de $3,100 son Alejandro Javier Krys y Juliana Mikelle Krys. Javier Krys es inversionista y también managing member de Juniper Capital.

Jay Wolf y Juliana Milkelle Krys, además de Olivia Krys, también hicieron donativos de $3,100 cada uno al comité de Jenniffer González, entre el 29 y el 30 de julio.

Entre los donantes de Manuel Ortiz también se encuentra Gabriel Fernández Ferrer, fundador y CEO de Truenorth Corporation, un contratista del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo la Comisión Estatal de Elecciones. El ejecutivo donó $700 en marzo y, el 1 de julio, tras la victoría de Ortiz en la primaria, le aportó $3,100 desde el estado de Florida. La misma cantidad y el mismo día le aportó su pareja, Lorena Noriega Olivares.

Javier Jiménez Pérez, candidato a la gobernación del PD, recaudó $1,013 con siete donativos desde Estados Unidos. El donativo más grande a Jiménez Pérez fue realizado desde Florida por $600 y fue en especie. Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el PIP y bajo la Alianza, recaudó $4,795 con 41 donativos realizados desde Estados Unidos, durante el mismo período. El donativo más grande que recibió Dalmau fue de $500, desde Connecticut.

Influencia política a larga distancia

La actividad de recaudación de fondos de Eva Prados en Nueva York, a la cual asistieron alrededor de 20 personas, fue organizada por una división del MVC llamada Red de la Diáspora. Esa división se encarga de promover al partido entre los cerca de seis millones de boricuas que viven en Estados Unidos. Jasmín Sánchez es su delegada en Nueva York.

“¿Qué nosotros podemos hacer, como partido, para incluir a la gente que se fueron [de Puerto Rico] aunque no querían? No podemos votar, pero podemos influenciar el voto”, dijo Sánchez, mientras pedía a la gente que entraba al salón de actividades del bar que escribieran su nombre y correo electrónico en una lista.

Por su parte, el PIP tiene una cuenta de X (antes Twitter) dedicada a la diáspora. Y su candidato a la gobernación, junto a la Alianza con MVC, Juan Dalmau, tiene una sección dedicada a la diáspora en su página web. En ella presenta una propuesta llamada “Regreso y Reconstrucción”, enfocada en políticas para incentivar el regreso de puertorriqueños que hayan emigrado a Estados Unidos y en donde se describe la migración masiva como un problema demográfico.

El PPD también cuenta con una sección en su página web llamada “Nuestra Diáspora”. En ella hay un mensaje de Jesús Manuel Ortiz, presidente del partido, que dice que los puertorriqueños de Estados Unidos “históricamente han trabajado de cerca con el Partido Popular”. Debajo hay un formulario que la gente puede llenar para colaborar con el partido en actividades como “movilización de electores” y “recaudación de fondos”.

Las páginas del PNP y PD no hacen referencia a la población puertorriqueña de Estados Unidos.

La diáspora sigue conectada a la política de Puerto Rico

El 10 de julio no era la primera vez que el bar Starr de Bushwick presentaba candidatas de partidos alternativos de Puerto Rico en la tarima donde regularmente tocan bandas de rock o Dj’s de música electrónica. Anteriormente habían estado allí Dalmau, y Ana Irma Rivera Lassén, candidata a la comisaría residente por el MVC y la Alianza.

La noche de la presentación de Prados, cuando terminó su exposición, se formó una especie de mesa redonda con preguntas y respuestas, donde el público, la mayoría hombres de mediana edad de la diáspora de Nueva York, habló de los problemas de Puerto Rico que más les preocupan. Entre ellos la deuda del Gobierno, el declive del sistema de electricidad luego su privatización bajo la compañía LUMA y el encarecimiento de las viviendas.

“Los puertorriqueños de allá mantienen a menudo un lazo muy marcado con Puerto Rico y les interesa y se preocupan por lo que pasa aquí”, por eso donan dinero a los partidos puertorriqueños, aunque no puedan votar por ellos, dijo Cámara Fuertes.

Viendo los datos disponibles hasta el mes de junio, Cámara Fuertes consideró que eran muy pocas aportaciones, “no solo en dinero sino en cantidad de donativos, cuando tomas en consideración que en Estados Unidos viven muchos más puertorriqueños que en Puerto Rico”, dijo. Pero resaltó que el número de donativos desde Estados Unidos podría aumentar a partir de agosto, cuando empezó la temporada álgida de las campañas políticas.

El CPI le preguntó cómo podría explicarse que, durante el que se considera el período más lento de actividad en las campañas electorales, entre enero a julio, fuera un partido alternativo como el MVC quien llevera la delantera en la recaudación de fondos desde Estados Unidos.

“La lógica te dice que si tú te vas para allá es porque estás esperando tener una mejor vida en Estados Unidos. Por lo tanto, eso significa que la vida que llevabas en Puerto Rico no necesariamente era muy buena. Así que uno esperaría que las personas que se mudan allá tienen una visión negativa de lo que está pasando aquí, en Puerto Rico, y a lo mejor eso explica por qué hay más donativos para Victoria Ciudadana [desde Estados Unidos], que es un partido alternativo a lo que hay del PPD y el PNP”, respondió Cámara Fuertes, autor del libro The Phenomenon of Puerto Rican Voting.

En la misma actividad de recaudación de fondos para la campaña de Prados en Nueva York, Sánchez, la delegada de la Red de la Diáspora, con un micrófono, se encargaba de vez en cuando de recordarle al público que hicieran sus donativos.

El primero que se paró para hacer uno a través de un QR code con la aplicación electrónica Venmo fue un hombre blanco oriundo de Princeton, New Jersey, y residente de Bed-Stuy, al norte de Brooklyn. Fotógrafo freelance de 28 años de nombre Elliot Golden, en Estados Unidos vota por candidatos Demócratas que se posicionan más a la izquierda que la línea tradicional de ese partido.

“Estoy interesado en Victoria Ciudadana especialmente porque tengo a tres queridos amigos puertorriqueños que viven en Puerto Rico, y sé un poco de lo que está pasando allá y la lucha que hay. Yo no soy puertorriqueño, pero creo que la historia de la Ciudad de Nueva York y Puerto Rico son una y la misma. Hay mucha conexión, así que si puedo, ayudo, aunque sea con algo pequeño”, dijo Golden, en inglés, poco antes de realizar su donativo de $50.

A las 8:49 de la noche, Sánchez anunció por el micrófono que estaban cortos por $350 para llegar a la meta de $1,000. A las 9:14 tomó el micrófono de nuevo para celebrar: “We reached the goal”.