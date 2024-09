Departamento de la Familia recibe sobre 60 solicitudes diarias de subvención para adultos mayores

El Departamento de Familia (DF) cuenta con aproximadamente 6,100 adultos mayores subvencionados en hogares de larga duración, sin embargo la creciente demanda de envejecientes en necesidad, debido a abandono o asuntos familiares, hace que la agencia reciba de 25 a más de 60 referidos o solicitudes por día.

Metro Puerto Rico solicitó a la agencia un estimado del número de adultos mayores en espera de cuidado sustituto a nivel Isla, específicamente los datos de los últimos tres meses, pero no fueron suministrados.

“Este número sube, puede que baje, porque lamentablemente están los fallecidos, entre otras situaciones, que nuestros adultos mayores pues los hijos se hacen cargo de ellos o los trasladan a Estados Unidos...En la lista de espera, tan pronto se van completando los informes y la debida documentación, nosotros automáticamente autorizamos. Así que no contemplamos que haya lista de espera por la necesidad de servicios que tenemos al momento”, dictó el administrador auxiliar de servicios para personas de edad avanzada y adultos con impedimentos de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Josué Pérez Román.

Pérez Román, además, detalló que las regiones que más solicitan la subvención son San Juan y Ponce.

“Son donde más aumento hay de solicitudes porque naturalmente la región de Ponce y la de San Juan son donde más, por lo general, hospitales nos refieren, entre otras situaciones. Así que es aquí donde tenemos un mayor volumen de solicitudes”, expresó.

Al momento, 224 envejecientes de San Juan y Ponce se encuentran en espera de cuidado sustituto, incluyendo casos de personas abandonadas en hospitales.

Conforme a la administradora de la ADFAN, Glenda Gerena Ríos, actualmente la agencia ha otorgado licencias a sobre 1,000 hogares prolongados, pero ninguno de estos son propiedad pública.

“Tenemos licenciados sobre 1,000 hogares. Sabemos que ha aumentado sustancialmente la cantidad de adultos mayores, no obstante hemos continuado ubicándolos”, informó Gerena Ríos en entrevista con Metro al Mediodía.

También informó que, a partir de julio, las tarifas de las subvenciones se actualizaron. Ahora, las tres categorías de subsidios comienzan en $1,900, $2,350 y $2,390 dólares, en función de las necesidades específicas identificadas de cada adulto mayor.

Limitaciones

Por su parte, el director de la Escuela de Cuidadores de Adultos Mayores de la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico, Ángel Muñoz, destacó que no todos los hogares para adultos mayores tienen contrato con el Gobierno por el espacio con el que cuentan y también el costo que significaría.

“No todos los hogares tienen contrato con el Gobierno. Eso es bien importante recalcarlo, porque cuando se escuchan de más de 1,000 hogares de cuidado, pensaremos de porqué entonces no hay espacio para adultos mayores. Y es que no todos tienen contrato con Gobierno por la cantidad de espacio, también por lo que cuesta”, mencionó el doctor.

Según el director, el departamento tiene tarifas preestablecidas para las subvenciones que cubren ciertos servicios, y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) puede cubrir estos costos total o parcialmente, conforme una evaluación de los recursos disponibles, como activos o seguros, que determine cuánto puede aportar cada persona. Si una persona no tiene ingresos, es posible que deba cubrir el costo total.

“Y lo otro es que eso sea referido, por ejemplo, si una persona lo deja en el hospital, no lo recogen, aunque es familiar, pero si no, en el hospital, entonces Familia hace la investigación, (trata) de contactar a los familiares para encontrarlo, sino entonces tendrían que recurrir al tribunal, para que entonces el tribunal lo proponga, y entonces se empiece el proceso de buscar para llevar a este adulto mayor, a esta persona, a un hogar de cuidado”, continuó.

La Escuela de Cuidadores de Adultos Mayores, además de darle formación de capacitación al cuidador informal, visibilizan las raíces del abandono de envejecientes, debido a que es “multifactorial”.

“Esto, cuando escuchamos datos, y ya más o menos, de 400 personas abandonadas, no son datos muy (certeros), hospitales han hecho esa cantidad de referidos, y en efecto, la familia desapareció, o esta persona es que no tiene familiares, o como nos hemos visto en la Escuela para Cuidadores, que son adultos mayores, que no quieren que sus hijos se hagan cargo, o son adultos mayores que a través de una condición de salud mental, están distantes de sus familiares”, culminó.

Acceso a fondos para ampliaciones

Los fondos para ampliar las instalaciones de los centros de cuidado prolongado se encuentran detenidos, confirmó a este medio la secretaria de Familia, Ciení Rodríguez Troche.

Según explicó la titular de la agencia, el año anterior se identificaron unos fondos para incrementar la capacidad de camas en estos espacios, sin embrago, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no los aprobó. Posteriormente, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, consignó $5 millones de dólares en el presupuesto sugerido al ente fiscal para este año. Los fondos que recibe la agencia para adultos mayores provienen del fondo general, por lo que deben ser aprobados por la Junta.

“Fue bajo el entendimiento que esa partida sería aprobada, que trabajamos un calendario para el nuevo proyecto. Es entonces cuando nos percatamos de que en el presupuesto final aprobado por la Junta dichos fondos no fueron incluidos, lo que nos impidió sacar el RFP según teníamos programado.

Actualmente, estamos trabajando en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para identificar los fondos que necesitamos y realizar el planteamiento al ente fiscal, que entendemos, no tendrá objeción alguna en la aprobación de los mismos, pues esa ha sido nuestra experiencia, cuando los proyectos no requieren fondos recurrentes”, detalló Rodríguez Troche en declaraciones escritas.

La funcionaria añadió que existe una partida bajo la OGP que pudiera ser utilizada para el pago de subvenciones, en caso de que fuera necesario.

“Es importante recalcar que los fondos para el pago de las subvenciones están incluidos en el presupuesto y no se debe confundir una cosa con la otra. De hecho, este presupuesto aumentó de $50 a $70 millones el año pasado, esto para poder realizar los ajustes en subvención a los centros y atender los nuevos casos que nos están llegando”, sostuvo la secretaria del DF.