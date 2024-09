Manuel Natal exige a campaña de Miguel Romero que desista de ataques contra su familia

El candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, solicitó a la campaña del actual alcalde Miguel Romero, que detenga los ataques contra su familia, luego de nuevamente realizar expresiones sobre alegadas recusaciones a electores de la capital que incluirían a su hermano.

Esta mañana, director de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero, el licenciado Ángel Cintrón denunció nuevamente que se han llevado a cabo sobre mil recusaciones de electores en la capital luego de que alegadamente mintieran sobre su lugar de residencia, alegando que se trata de un esquema realizado por la campaña de Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Según denunció Cintrón en entrevista radial con WKAQ 580, se trata de varios casos donde jóvenes se inscribieron como electores en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y tenían como lugar de residencia égidas y negocios. Además, volvió a asegurar que el hermano de Natal y su esposa utilizaron como dirección residencial, un apartamento que según él, no existe en Santurce.

Cintrón indicó que este mes se recusaron a dos jóvenes entre las edades de 20 a 30 años que tenían égidas como dirección residencial, además de otros inscritos que utilizaron el negocio “El Ocho de Blanco” en Río Piedras como su dirección. Del mismo modo, dijo que hay personas que se inscribieron y colocaron direcciones de terrenos y casas vacías en la capital.

“Recusaciones en casas vacías, terrenos baldíos en Río Piedras, Country Club, Monte Carlo…evidenciable adjudicadas por jueces. Se sacaron de las listas porque estaban ilegales”, expresó el director de campaña.

Del mismo modo, Cintrón aseguró que se trata de movidas realizadas por el equipo de campaña de Manuel Natal, quien es el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Cogieron en el comité de Manuel Natal en Río Piedras y le daban a los jóvenes y adultos un papelito con una dirección para que se fueran a inscribir durante la pandemia, da la casualidad que el municipio bajo Carmen Yulín, había hecho un inventario de propiedades vacías, fíjate tú que casualidad, estas personas se inscribieron en propiedades vacías o terrenos baldías, casas abandonadas de años, en un preescolar en Villa Andalucía habían seis personas”, aseguró Cintrón.

Por su parte, en el mismo espacio radial, Manuel Natal aseguró que las denuncias realizadas por Cintrón son falsas y cuestionó la razón por la cual el director de campaña de Romero no llevó evidencia documental sobre lo que estaba afirmando en la entrevista.

“Es una mentira que han estado repitiendo por casi cuatro años, si uno mira el tracto de la mentira en algún momento hablaron de siete mil estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que inscribimos ilegalmente, en otro momento hablaron de 3 mil en San Juan, en otro momento hablaron de 6 mil cuando completó el proceso de e recusación en todo San Juan, solamente se presentaron 1,900 recusaciones, de esas cerca del 50 por ciento de ellas se cayeron, as que prosperaron fueron de personas que ni votaron en la elección del 2020 y otras también trataron de recusar a personas donde el propio PNP que hacía la recusación en su certificación ante la CEE reconocía que en el lugar en donde estaban diciendo que la persona no vivía allí la esposa de la persona o la mamá de la persona le había dicho que claro que la persona vivía allí, que se encontraba trabajando o estudiando y a pesar de eso el PNP procedió con la recusación”, aseguró Natal.

Manuel Natal defiende a su hermano

El pasado viernes ambas campañas realizaron conferencias de prensa, la primera del alcalde Miguel Romero para realizar las alegadas denuncias sobre el hermano de Natal y la segunda, del candidato del MVC para contestar las mismas.

La campaña del actual alcalde de San Juan y candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, lanzó unas acusaciones contra Manuel Natal Albelo quien aspira a la posición por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), por un supuesto esquema de inscripciones electorales en el cual involucraron al hermano del exrepresentante.

Según el director de campaña de Romero, Ángel Cintrón, quien realizó una conferencia de prensa para presentar estas denuncias, Eduardo Natal Albelo, hermano de Manuel Natal, habría estado inscrito para votar teniendo como residencia un apartamento en Santurce, cuya dirección no existe.

Hoy lunes, luego de que Cintrón realizara la misma denuncia en entrevista radial, Manuel Natal, emplazó a la campaña de su contrincante que desista de realizar expresiones sobre su familia.

“Esta no es la primera vez que el PNP ataca a mi familia. Sin embargo, hoy han cruzado una línea. Han pasado más de 48 horas desde que la campaña de Miguel Romero acusó, sin prueba alguna, a mi hermano menor y a su esposa de incurrir en varios delitos electorales. A pesar de conocer la frivolidad de los señalamientos, inmediatamente presentamos la evidencia documental que desmiente cada uno de los ataques hacia mi familia. Esto no ha sido impedimento para que Romero y su equipo de campaña continúen propagando mentiras en los distintos medios de comunicación con el único propósito de manchar la imagen de nuestra familia, aunque en el proceso mancillen la reputación de dos jóvenes profesionales que nada tienen que ver con la política y que no han hecho absolutamente nada incorrecto, y cuyo único delito ha sido ser mi hermano y cuñada”, afirmó Natal Albelo

“El daño causado por Romero y su equipo a mi familia es irreparable. Yo soy el candidato, no mi hermano ni su esposa. Meterse con la familia de esta forma es un nuevo nivel de bajeza, aun dentro de los parámetros que han caracterizado a Romero y su director de campaña. Le exijo que detenga los ataques y que se disculpe públicamente con mi hermano y su esposa”, concluyó Natal Albelo.