Las elecciones en Puerto Rico impactan la salud mental de la población

Sentir estrés, ansiedad y depresión como consecuencia de la incertidumbre política, la presión social y las redes sociales durante los procesos eleccionarios son dinámicas comunes que se han documentado en diversas partes del mundo, incluyendo estudios de las universidad de Duke y de Virginia.

En Puerto Rico, “el impacto que tienen las elecciones y la política en la salud mental es tangible. Científicamente, la ansiedad y el estrés pueden afectar los circuitos neuronales de nuestros cerebros e impactar nuestra forma de pensar. Actualmente, existe una crisis de la salud mental en el país que puede crear consecuencias desfavorables para el pensamiento crítico de las personas”, aseguró el psicólogo clínico José H. Rodríguez Ferrer.

Según la Asociación Americana de Psicología, un 60% de los adultos ha experimentado niveles altos de ansiedad por causa de los procesos electorales. Esta ansiedad, junto a otros estresores, puede interferir con la vida cotidiana y provocar inquietud y tensión.

“Muchas personas pueden caer en sus emociones, llevándolos a tomar decisiones incorrectas como consecuencia de la ansiedad y estrés causados por la llegada de las elecciones. Esto puede ocasionar que votantes sean engañados en el ámbito político”, advirtió Rodríguez Ferrer.

Un estudio realizado por la Universidad de Virginia en el 2008 encontró que los niveles hormonales de cortisol y testosterona de los votantes tuvieron incrementos sustanciales antes y durante el día de elecciones. Por otro lado, un estudio por la Universidad de Duke determinó que los niveles hormonales de cortisol subieron en los votantes cuyos candidatos perdieron en las elecciones.

En mayor riesgo la salud de empleados de gobierno

Rodríguez Ferrer señaló que esta ansiedad y el estrés relacionados con las elecciones podrían ser más severos en personas con ciertos puestos de trabajo dentro del gobierno.

“La incertidumbre por el futuro político de la isla es el factor más influyente en la salud mental. Personas como empleados públicos se pueden ver afectados directamente por los resultados de los procesos electorales. Los oficios de estas personas dependen de los partidos políticos, y muchos mantienen a sus familias a través de estos puestos de trabajo. Esta incertidumbre puede crear sentimientos de estrés, ansiedad, depresión o hasta pensamientos suicidas”, concluyó el psicólogo.

Para los empleados públicos, las elecciones pueden significar más que un cambio de administración. También puede implicar un cambio de puesto o hasta un despido de una agencia gubernamental.

Glenn Cintrón, Director Auxiliar Senior de la oficina regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Guayama, compartió su experiencia como empleado público durante las elecciones.

“El cambio de gobierno puede significar muchas cosas en un directivo de cualquier agencia municipal o estatal. Puede significar un despido o un cambio de posición dentro de la agencia. Esto nos puede crear un estado psicológico de sentimientos de ansiedad y tristeza para nosotros, dado que queremos servir al país de forma genuina y de corazón”, expresó Cintrón.

Las elecciones también pueden crear inquietud en los pensionados como Don Jacinto Rivera, un retirado de 68 años que vive de una pensión limitada que apenas cubre sus necesidades.

“Cada vez que se acercan las próximas elecciones, me preocupo por el futuro de este país. Siento que las cosas van de mal en peor y no confió en los políticos estos que vienen a servirse ellos mismos en vez de servirle al pueblo. No te puedes imaginar la ansiedad que siento sabiendo que un simple cambio de gobierno puede hacer que todo suba de precio y no pueda costear los medicamentos que necesito para vivir”, manifestó Rivera sobre la inquietud que siente al final de cada cuatrienio.

Según un estudio reciente publicado por la Universidad de Michigan, las redes sociales también pueden influir en un estado mental negativo durante las elecciones. Los espacios virtuales pueden ser utilizados para criticar opiniones polarizadas, difundir desinformación e imponer presión social en las personas. La propagación de desinformación en las redes puede crear confusión e incertidumbre sobre estadísticas, resultados y datos políticos. Esto puede generar ansiedad y estrés asociado al uso de redes sociales durante las elecciones.

¿Cómo proteger tu salud mental este 2024?

Según el Centro para la Salud Mental y Emocional Inspira, se recomienda tomar las siguientes medidas para proteger nuestra salud mental durante las elecciones:

● Saber que no podemos controlar los resultados de las elecciones, y tampoco las opiniones, creencias y expresiones de los demás.

● No exponerse constantemente a noticias o a discusiones electorales en la televisión o en las redes sociales.

● Evitar formular argumentos negativos y/o respuestas agresivas asociadas a discusiones electorales.

● Priorizar las relaciones con amistades y familiares, así como evitar discutir temas políticos.

Los expertos señalan que es importante tener un buen estado mental para poder ejercer el derecho al voto de forma efectiva y justa. Siempre existen recursos de apoyo psicológico y emocional disponibles para cualquier persona que lo necesite ante la aproximación de las elecciones.

Si usted, algún familiar o amigo está experimentando ideas suicidas, tristeza o alguna emoción que afecte su diario vivir, puede llamar de manera gratuita y confidencial a la Línea PAS de ASSMCA, al 9-8-8 o al 1-800-981-0023 (Servicio para personas sordas 1-888-672-7622).

Juan Diego Martín Cintrón es estudiante de Periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. Esta publicación es una colaboración entre Metro y el programa EntreMedios, dirigido por la profesora María de los Milagros Colón Cruz.