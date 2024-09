Denuncian atraso en el proceso de inscripción en la CEE tras problemas con el sistema

La denuncias sobre el proceso de inscripción en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continúan aumentando por alegadas fallas en el sistema en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).

La fecha límite para inscribirse y poder votar en las elecciones generales del 5 de noviembre es el próximo 21 de septiembre. Sin embargo, ciudadanos—en especial jóvenes— han advertido que cuando acuden a las JIP, les comentan que no pueden inscribirlos porque “no hay sistema”.

El ente electoral ahora ordenó 24 máquinas que deberán ser programadas con este propósito. Aún se desconoce la fecha de cuándo llegarán, pero estiman que será esta semana.

“Hemos tenido unos problemas con los equipos, que no se están conectado como debe ser. Se ordenó una compra de emergencia. El equipo se supone que llegue esta semana. También, con los servidores que con el problema de energía eléctrica han estado apagados”, expresó la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González, en entrevista con “Noticentro” (Wapa TV).

Por su parte, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontera Suau, comentó que tanto la juventud, como las personas que no han participado de los últimos dos procesos eleccionarios podrían verse afectados para votar.

“Lamentablemente, eso es lo que aparenta que va a suceder (que la juventud no podrá ejercer su derecho al voto). No tan solo jóvenes, también hay un esfuerzo de todos los partidos de gente que se ha quedado fuera, que no han votado en las últimas dos elecciones, que vuelvan a ser parte del proceso eleccionario”, mencionó Frontera Suau.

No obstante, el comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, considera que la CEE “ha tomado las medidas correctivas para asegurar la inscripción de jóvenes y de ciudadanos adultos”.

Los electores que deseen inscribirse de manera digital, a través del Sistema eRE, deben acceder aquí.