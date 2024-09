Bad Bunny: “La protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar”

El exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny, exhortó a que los jóvenes de Puerto Rico saquen sus tarjetas electorales para que voten en las elecciones generales del próximo 5 de noviembre.

En entrevista con “El Tony”, que salió esta tarde por Youtube, el trapero expresó que “es bueno denunciar las cosas en las redes sociales, es bueno salir a la calle a protestar, hacerse sentir como pueblo, pero yo creo que la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que..., que se aprovecha de la influencia y del miedo a la gente y de las propagandas del gobierno nuevo”.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, señaló que en Puerto Rico la frase, por parte de políticos, de “queremos un cambio está bien ‘quemá’ en campañas políticas”, ya que cuestionó el cambio porque “siguen estando los penepés, la comisionada residente, Jenniffer González y es más de lo mismo”.

Aludió a la guerra dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) de este año y que luego se observa a los políticos “treparse en una tarima y apoyarse porque ‘el partido está más unido que nunca’ y ‘lo que hacen es trabajar para ellos mismos’”, añadió.

“Nadie cree en los políticos del país”

El vegabajeño reconoció que “nadie cree en los políticos del país, pero tener un momento para sacar la tarjeta (electoral) e ir a votar es importante”. Recalcó la importancia del voto joven y de decidir por el país “en donde vivimos, en donde nacimos y que no lo decidan otros”.

“El Ricky Renuncia tiene que ser el 5 de noviembre”, expresó el cantante aludiendo a las manifestaciones del verano del 2019 y cómo fue la experiencia para él, saliendo a las calles del país a protestar en aquel entonces. Mientras resaltó que no solo el ‘Ricky Renuncia’, sino que también el “Wanda Renuncia, el Pierluisi Renuncia y el Jenniffer Renuncia es el 5 de noviembre”.

De igual forma, enfatizó en que los políticos son empleados públicos que están para servir al pueblo y que fue la ciudadanía quien los puso en sus puestos con sus votos. Además, el exponente urbano acentuó la importancia de que “si el pueblo no ve acción en los políticos por los que votan, que los saquen”.

También, hizo hincapié de que cuando los políticos que son acusados por corrupción salen de la cárcel “terminan en la televisión influyendo y eso es lo triste”.

Bad Bunny expresó durante la entrevista que estaba hablando “como cualquier otro puertorriqueño que se quiere expresar sobre la situación del país donde vive”. Mencionó que se expresa sobre la política del país porque reconoce que afecta su vida, a Puerto Rico y por eso en ocasiones siente que carga con cierto peso de dejar saber de las cosas que ocurren en el país.

“Sueño con un Puerto Rico donde todo el mundo sea feliz”

Martínez Ocasio puntualizó en que tiene un sueño y “es de vivir aquí por siempre y que la gente que amo vivan aquí”. Comentó que sueña que el día que tenga un hijo, que viva en la Isla, aunque reconoce que gracias a su trabajo puede vivir donde desee, pero que su preferencia siempre será quedarse su país natal.

Expresó que en algunas de las propiedades que tiene en el archipiélago cuentan con plantas eléctricas, pero agregó que en otras no se e hizo referencia a cuando la aspirante a la gobernación por la Palma dijo que no tenía planta en su hogar. Añadió que no quiere “vivir en una burbuja donde todo está bien cuando yo sé que más allá detrás de las verjas las cosas no están bien”.

Indicó que existe mucha gente que “trabaja por el país, que ama a Puerto Rico y que hace lo que está a su alcance para mejorar”. De igual forma, habló de que esta semana ha visto cómo los negocios han estado cerrando temprano por falta de luz.

“Saquen la tarjeta. Tienen hasta el 21 de septiembre y eso es un momentito allí, es un vacilón y todo en las filas. Pueden sacarla online y salir a votar”, comentó Martínez Ocasio en la entrevista.

Finalizó expresando que hay muchos jóvenes que aún no están inscritos para votar y que “son como 200 mil, son más. Hay que inscribirse y votar. Es un momento rápido. Nada va a ser de la noche a la mañana con lo del sistema eléctrico, por ejemplo. En siete años no vamos a tener el mejor sistema eléctrico, pero en algún lugar hay que empezar a reconstruir a Puerto Rico”.