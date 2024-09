ASSMCA invita al evento “No Luches En Silencio Day”

La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carmen Bonet, invitó el lunes a participar del “No Luches en Silencio Day”, evento que se llevará a cabo el domingo, 8 de septiembre en el Paseo La Princesa del Viejo San Juan, será un espacio de encuentro, apoyo y fortalecimiento emocional para los asistentes.

La actividad, que iniciará a la 1:00 de la tarde, es gratuita y está abierta a personas de todas las edades.

“El ‘No Luches en Silencio Day’ es más que un evento, es un movimiento de solidaridad y comprensión. Este esfuerzo forma parte de la campaña de educación ‘No Luches en Silencio’, es una iniciativa de política pública del gobernador Pierluisi que busca transformar la manera en que vemos y hablamos sobre la salud mental en nuestra sociedad. En un mundo donde tantas personas enfrentan batallas internas, este día nos recuerda que no debemos sufrir ni cargar solos las vivencias que afectan nuestra salud emocional. Es una invitación a abrir el corazón, ventilar nuestras emociones y, sobre todo, a buscar la ayuda necesaria para sanar”, afirmó la administradora.

Habrá estaciones psicoeducativas y recreativas enfocadas en fortalecer la salud emocional de manera integral. Pero el evento no se limitará solo a la educación; también habrá espacio para el disfrute, con un espectáculo artístico, degustaciones de productos locales, la presencia de personajes infantiles, y ferias de servicios donde ASSMCA y otras organizaciones estarán ofreciendo orientación en un ambiente acogedor.

“Cada día, más personas en nuestra Isla enfrentan desafíos emocionales que pueden parecer abrumadores. Sin embargo, es crucial recordar que no tienen que enfrentarlos solos. ‘No Luches en Silencio Day’ es un recordatorio de que, juntos, podemos superar cualquier adversidad. Este evento no es solo una celebración, sino un llamado urgente a romper los estigmas y a reconocer que buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Existen recursos como la Línea PAS de ASSMCA, disponible para todos los que necesiten apoyo, brindando asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nadie debe luchar en silencio cuando hay manos dispuestas a ayudar”, indicó la administradora de ASSMCA.

La funcionaria agregó que “la campaña educativa ‘No Luches en Silencio’ también tiene como objetivo difundir la existencia de la Línea PAS, un recurso vital disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Cualquier persona que necesite apoyo puede llamar al 1-800-981-0023 o al 9-8-8 y recibir asistencia inmediata. Es una línea de vida, un puente hacia la recuperación, que ha estado y estará siempre al alcance de quienes la necesiten”.

De acuerdo con la licenciada Bonet, el ‘No Luches en Silencio Day’ es una invitación a ser parte de un cambio necesario, a ser la voz que se une a otras en la construcción de un Puerto Rico más solidario, más compasivo, y más consciente de la importancia de la salud mental. “Ven, comparte, aprende, y, sobre todo, encuentra la fuerza que necesitas para no luchar en silencio”.

El evento contará con música en tarima, incluyendo el talento de Los Cantores de Bayamón, la Orquesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), así como los grupos VIP y N3 Amigos. También, el espectáculo del personaje infantil de ASSMCA Ernesto Honesto y otras atracciones.