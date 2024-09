Vega Baja inicia rehabilitación de la pista atlética de Tortuguero

Hoy, domingo, el municipio de Vega Baja y la Oficina de Recreación y Deportes Municipal llevaron a cabo los actos protocolares de primera piedra para la rehabilitación de la pista atlética de Tortuguero. El proyecto, que cuenta con una inversión de $634,627.85, se realizará con los fondos federales asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Durante la ceremonia, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, destacó la importancia del proyecto y su impacto en la comunidad.

“Hoy colocamos la primera piedra de una serie de obras que transformarán significativamente la infraestructura deportiva de nuestro municipio. La rehabilitación de la pista atlética de Tortuguero es solo el comienzo; estamos finalmente viendo la reconstrucción del futuro del deporte en Vega Baja. Gracias a los fondos de FEMA, continuamos trabajando para ofrecer espacios de calidad que fomenten el bienestar y el desarrollo de nuestros ciudadanos”, señaló Cruz Molina.

La pista atlética de Tortuguero ha sido un punto de encuentro para la comunidad vegabajeña, siendo escenario de entrenamientos y competencias. La reconstrucción y reparación de esta pista consiste en la rehabilitación de la superficie con material sintético, que estará a cargo del contratista Once and For All Tires, LLC.

De igual forma, la Administración Municipal anunció que en los próximos días se celebrarán tres primeras piedras adicionales, ampliando así su compromiso con la mejora de la infraestructura local.

El 4 de septiembre se colocará la primera piedra para la construcción de la nueva cancha bajo techo en la urbanización El Verde. Posteriormente, el domingo, 8 de septiembre, se dará inicio a la reconstrucción del Parque Carlos Román Brull. Finalmente, el 11 de septiembre se colocará la primera piedra para la cancha de Villa Pinares. Estos proyectos forman parte de una serie de inversiones estratégicas para revitalizar y modernizar los espacios recreativos y deportivos en Vega Baja.

Con el inicio de las obras en la pista atlética de Tortuguero, se han cerrado las instalaciones desde el miércoles, 28 de agosto para permitir los preparativos y el movimiento de equipo necesario para la ejecución de la primera fase del proyecto. No obstante, el municipio ha tomado medidas para asegurar que la comunidad no se vea afectada por estas obras.

Los entrenamientos de atletismo de la Academia Deportiva Melao Melao se han reubicado temporalmente en la pista pequeña adyacente a las canchas de pickleball en Tortuguero, la cual también estará disponible para el público en general.