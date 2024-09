Dueña de negocio local expresa frustración tras apagones constantes en la Isla

La dueña del negocio local “Green Bites”, Yibel Figueroa, acudió a sus redes sociales para expresar su frustración ante la constante falta de servicio eléctrico en la Isla, lo que ha causado que su negocio ubicado en Dorado tenga que cesar operaciones y pérdidas en sus productos y equipos.

“Como dueña de negocio permanecer ha sido todo un reto. Estar 4 días sin luz han hecho que mi negocio no haya podido abrir. Comidas y equipos dañados. Mis empleados sin poder llevar dinero a sus hogares.

Quiero dar todo lo que tengo a mis clientes...pero no me lo permiten. Es agotador, frustrante… llegar a tu negocio y no saber si hoy podrás abrir por falta de un recurso tan básico: LA LUZ”, escribió Figueroa en su cuenta comercial de Facebook.

Continuó: “Llamo a Luma todos los días y siento que se burlan de mi negocio, mis empleados, clientes y de mí. Quiero trabajar, quiero producir para mi Isla pero no me dejan. Quiero dar lo mejor, pero no me dejan. Como empresaria, exijo ser escuchada, y tomada con respeto. Exijo que me dejen trabajar”.

Según el portal de LUMA Energy, a las 2:30 p.m., solo el 0.43% de los clientes al rededor del archipiélago no tienen luz.

Las regiones más afectadas son Ponce con 2,491 y San Juan con 1,825.