Candidatos a la gobernación por Proyecto Dignidad y el PIP acogen propuestas del CCPA

Durante el foro titulado “Encuentro con los Candidatos a la Gobernación”, de la Convención Anual del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA), “Uniendo Generaciones 2024″, que se reunió el viernes, 30 de agosto, los candidatos a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Dignidad (PD), Javier Jiménez, y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, respondieron preguntas puntuales, y presentaron su visión y sus propuestas para administrar a Puerto Rico, a poco más 60 días para las elecciones generales, el 5 de noviembre.

De igual manera, los candidatos recibieron y comentaron las propuestas del CCPA en temas de salud, educación, economía, administración pública/financiera y el sistema contributivo, las cuales la institución aspira a que sean consideradas e incluidas en sus respectivas plataformas de gobierno.

Las principales iniciativas y temas discutidos con más énfasis, durante el foro que moderó el presidente del Comité Sobre Política Pública 2023-2024, CPA Rolando López, están mejorar el proceso de permisos de Puerto Rico; proveer continuidad a iniciativas de desarrollo económico; descentralizar el sistema educativo; promover la consolidación y especialización de instalaciones médicas y responder a la iniciativa del impuesto mínimo global junto a una revisión del sistema contributivo.

“Agradecemos a los candidatos a la gobernación Javier Jiménez y Juan Dalmau por aceptar nuestra invitación para responder las preguntas del Colegio y, además, escuchar nuestras propuestas puntuales sobre temas que son medulares para el desarrollo de nuestra isla, las cuales aspiramos a que sean consideradas e incluidas en sus plataformas de gobierno. Estas recomendaciones se enfocan en política pública dirigida al sector de la salud, la educación, la economía, la administración pública financiera y el sistema contributivo. Han sido trabajadas por profesionales comprometidos con Puerto Rico, desde la base de la investigación y el peritaje profesional en sus diferentes áreas”, expresó la presidenta del CCPA, Edmy A. Rivera Colón.

Las propuestas presentadas por el CCPA a los candidatos fueron trabajadas por los miembros del Comité Sobre Política Pública 2023-2024 del Colegio y consta de 20 páginas.

Ante la ausencia de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, y de Jesús Manuel Ortiz por el Partido Popular Democrático (PPD), el presidente del Comité Sobre Política Pública 2023-2024, lamentó que “los políticos que buscan administrar a Puerto Rico no hayan estado disponibles para dirigirse a los contadores, ni responder sus preguntas”.

En el primer turno, Jiménez, quien es contador público autorizado, destacó la importancia de que el próximo gobernador sea un buen administrador, al afirmar que parte de los problemas que por las pasadas décadas ha enfrentado la isla están relacionados directamente con la administración y el hecho de que quienes han administrado lo hacen como si se tratase de un negocio propio. Jiménez hizo un llamado a la audiencia a dejar a un lado las diferencias y pelear por otro futuro para la isla. “Puerto Rico ha sido víctima de malas administraciones, personas que más allá de administrar el gobierno con responsabilidad, lo administran como si fuera su negocio propio de forma irresponsable, con la mentalidad de el que venga atrás que arregle. ¿Qué consecuencias hemos logrado? La quiebra más grande de Estados Unidos, que aún hoy estamos sufriendo…”, acusó.

Resaltando el alto índice de pobreza que ha enmarcado el desarrollo de los puertorriqueños, Jiménez afirmó que, tal como lo hizo al llegar a la alcaldía de San Sebastián, promoverá una buena administración fiscal y el principio del mérito como principios fundamentales de su gobierno. En relación a la educación, dijo favorecer los conglomerados para empoderar a las comunidades y elegir a los administradores de sus escuelas.

Asimismo, en términos de desarrollo económico, reconoció que la otorgación de permisos es uno de los mayores problemas para los comerciantes, por lo que sugirió cambios que incluyan un periodo de evaluación y otorgación automática para aquellos vinculados a operación de negocios, no así para los relacionados con asuntos ambientales. En términos del sistema contributivo, favorece una evaluación de todas las tasas contributivas, evaluando todo el sistema contributivo en Puerto Rico, “porque no se pueden continuar poniendo parches”, y no se puede hablar de revisar las tasas contributivas “porque el gobierno tiene todos los ingresos comprometidos”. “Quien le habla de bajar las tasas contributivas, le miente”, resaltó.

Al ser cuestionado sobre el sistema de salud, el líder del Proyecto Dignidad, estableció que el sistema en la isla colapsó y responsabilizó en gran parte a las aseguradoras y su sistema de operación. Por lo que entre sus propuestas está en que las asegurados no puedan determinar lo que se paga y no se paga, promover las residencias de especialidades y fomentar el estudio de la carreras relacionadas a la medicina desde temprano entre los jóvenes.

Por su parte, el líder del PIP, Juan Dalmau, centralizó su mensaje en la importancia de promover una sana gobernanza y un gobierno inclusivo para el bienestar de todos, donde el principio del mérito sea el elemento que se utiliza al contratar empleados.

Para Dalmau, descentralizar el Departamento de Educación es una prioridad, tal y como propone el CCPA, agencia cuyo presupuesto dijo se ha utilizado como botín y en la que nadie responde por lo que allí ocurre. “Se han desmantelado proyectos importantes en las escuelas, como el de bellas artes…hemos tenido dos secretarios convictos por corrupción…tenemos menos niveles de aprovechamiento académico, pese a tener un mayor presupuesto”, criticó el abogado al cuestionar la retórica que han utilizado algunas figuras en su contra en los últimos días, incitando al miedo mancillando sus ejecuciones.

Acogiendo la propuesta del CCPA de promover la continuidad a iniciativas en desarrollo, Dalmau, sin embargo, aclaró que no favorece el nombramiento de funcionarios en plazos de 8 a 10 años. Insistió en que la administración pública requiere “accountability”, transparencia y rendición de cuentas del trabajo que se realiza, así como la importancia de promover una administración pública que reclute empleados por méritos y “no por el color de la camisa” que se ponen el día de las elecciones.