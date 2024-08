Mueren 7 personas por ataques rusos mientras Moscú avanza en el este de Ucrania

Cinco personas murieron el sábado en un bombardeo ruso en la ciudad de Chasiv Yar, mientras las tropas de Moscú continúan sus ataques en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

El ataque alcanzó un alto edificio y una vivienda privada, dijo el gobernador de la región, Vadym Filaskhin, y agregó que las víctimas eran hombres de entre 24 y 38 años. Instó a los residentes que aún quedaban en el lugar a que abandonaran la ciudad, que está en el frente de batalla y que tenía una población de 12.000 habitantes antes de la guerra.

“La vida normal ha sido imposible en Chasiv Yar durante más de dos años”, escribió Filaskhin en redes sociales. “No se conviertan en un blanco ruso —evacuen”.

Otras dos personas murieron a causa de los ataques rusos en la región de Járkiv. Una de las víctimas fue sacada de los escombros de una casa en el pueblo de Cherkaska Lozova, dijo el gobernador Oleh Syniehubov, mientras que una segunda mujer murió a causa de sus heridas mientras era trasladada a un hospital.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso dijo haber capturado la ciudad de Pivnichne, también en la región ucraniana de Donetsk. The Associated Press no pudo verificar esta afirmación de manera independiente.

Las fuerzas rusas han penetrado aún más en la región oriental de Ucrania, parcialmente ocupada, y su captura total es una de las principales ambiciones del Kremlin. El ejército ruso está cerca de Pokrovsk, un importante centro logístico para la defensa ucraniana en el área.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas, Ucrania envió sus fuerzas al interior de la región rusa de Kursk, en la mayor incursión en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Esta acción forma parte de un esfuerzo para obligar a Rusia a retirar a sus tropas del frente en Donetsk.

Por otra parte, sigue aumentando el número de heridos tras el ataque ruso del viernes contra la ciudad ucraniana de Járkiv.

Seis personas murieron, entre ellas, una niña de 14 años, cuando varias bombas planeadoras alcanzaron cinco lugares en la ciudad, señaló el gobernador de la región, Oleh Syniehubov. En una publicación hecha el sábado en redes sociales, indicó que el número de heridos había aumentado de 47 a 96.

Syniehubov también confirmó que el bloque de apartamentos de 12 pisos que fue alcanzado por un bombardeo y que provocó que el edificio se incendiara, dejando atrapada a al menos una persona en uno de los niveles superiores, sería parcialmente demolido.

Funcionarios ucranianos han señalado anteriormente los ataques de Járkiv como una prueba más de que los socios occidentales deben eliminar las restricciones sobre lo que el ejército ucraniano puede apuntar con armas donadas.

En una entrevista concedida el viernes a la CNN, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, declaró que Kiev había presentado a Washington una lista de posibles objetivos de largo alcance dentro de Rusia para su aprobación. “Espero que se nos haya escuchado”, afirmó.

También negó las especulaciones de que la decisión del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, de destituir el viernes al comandante de las fuerzas aéreas del país estuviera directamente relacionada con la destrucción de un avión de guerra F-16 que Ucrania recibió de sus socios occidentales cuatro días antes.

La orden de cesar al teniente general Mykola Oleshchuk se publicó en la web presidencial minutos antes de un discurso en el que Zelenskyy subrayó la necesidad de “cuidar de todos nuestros soldados”.

“Se trata de dos cuestiones distintas”, dijo Umerov. “En este momento, yo no los relacionaría”.

El número de heridos también aumentó en la región fronteriza rusa de Bélgorod, donde cinco personas murieron el viernes debido a los bombardeos ucranianos, dijo el gobernador Vyacheslav Gladkov. El domingo, señaló que 46 personas habían resultado heridas, de las cuales 37 estaban hospitalizadas, entre ellas, siete niños.

En una publicación en las redes sociales, Gladkov también dijo que otras dos personas habían resultado heridas por los ataques ucranianos en la región.