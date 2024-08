Jesús Manuel Ortiz propone reorganizar el Departamento de Agricultura

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, presentó, su plataforma con la cual propone incentivar y revitalizar la agricultura en Puerto Rico, en caso de salir electo en las elecciones generales de noviembre.

Ortiz González hizo hincapié en la creación de un Plan de Seguridad Alimentaria a largo plazo. El Plan incluye la reorganización del Departamento de Agricultura y sus recursos para ejecutar una visión de agricultura regenerativa en un plan de 10 a 20 años. De igual manera, busca fomentar la creación de Cooperativas agrícolas con acceso a tierras, capital y preferencia en programas de incentivos.

PUBLICIDAD

El presidente del PPD, aprovechó el Foro de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico para destacar la importancia estratégica de la agricultura dentro de un nuevo modelo de desarrollo económico para la isla.

“Les agradezco por la invitación para conversar con ustedes sobre mi visión sobre el rol que debe jugar la agricultura dentro de un nuevo modelo de desarrollo económico para Puerto Rico. Ustedes son parte integral, no solo de ese modelo, sino además una rúbrica importante en nuestra economía,” expresó Ortiz, subrayando la necesidad de un gobierno que no solo reconozca la importancia de la agricultura, sino que también escuche y atienda las necesidades de este sector vital.

El también abogado señaló que, uno de los mayores retos que enfrenta la agricultura en Puerto Rico es la falta de un compromiso gubernamental robusto, lo que se traduce en insuficientes incentivos para los agricultores. “Cuando a un gobierno no le conviene ideológicamente que un país se pueda poner sobre sus pies y lograr su sostenibilidad, lo primero que va a hacer es que no va a defender con todas sus fuerzas al sector que puede hacerlo fuerte y autosuficiente, y esa es la agricultura. Y eso se traduce en el sufrimiento de muchos de ustedes “, enfatizó.

Por tal razón y como parte de su política pública, anunció que estará creando un Grupo Asesor Agrícola en la que participen los líderes de las organizaciones bona fide de agricultores, ganaderos, y colegios profesionales y la academia, para brindar consejo y recomendaciones. “Un Gobernador debe tener siempre oído en tierra y no dejarse llevar solo con lo que dice su círculo inmediato, por eso para mí será importante contar con un grupo asesor para en conjunto atender los asuntos relacionados a la industria agrícola. Es imperativo que juntos logremos una seguridad alimentaria para nuestro país y estoy seguro de que trabajando mano a mano podremos dar los pasos necesarios para encaminar esos trabajos”, indicó Ortiz.

“Como Gobierno, debemos ser entes de desarrollo económico y creo firmemente que la agricultura es un vehículo que además de proveer esa seguridad alimentaria, promovemos que más puertorriqueños establezcan sus negocios. Por eso, además de impulsar la creación de cooperativas agrícolas, estaremos promoviendo la ampliación del inventario de tierras disponibles para la agricultura, mediante la protección de los terrenos. Para eso, facilitaremos el arrendamiento de los terrenos públicos para agricultura, mediante la creación de un inventario único de terrenos que incluya las fincas con potencial agrícola rural y urbano. Además, eximiremos el pago del canon de arrendamiento durante los primeros tres años a proyectos de agricultura regenerativa que trabajen la agricultura sin el uso de insumos químicos”, anunció.

PUBLICIDAD

Asimismo, expresó que pretende enmendar la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas para añadir nuevas actividades agrícolas elegibles como la producción y venta de composta y toda clase de productos biodegradables para manejo de suelos y plagas.

Ortiz señaló que ser elegido como gobernador, promoverá iniciativas de comercialización de productos locales, tales como la continuación y expansión de los Mercados Familiares y el establecimiento, junto al Departamento de Agricultura Federal de un Programa local de “Farm to School” que provee oportunidades a los agricultores para comercializar sus productos agrícolas en las escuelas del país.

Para último, el también Representante por Acumulación, expresó que tiene un compromiso genuino con la industria pesquera. Por eso, planea equipar con sistemas de energía renovables a las pescaderías para garantizar la refrigeración del pescado durante emergencias.

“Yo no tengo que venir a explicarles cuáles son los problemas que ustedes enfrentan. Después de todo, ustedes son quienes los viven. Pero sí vengo a decirles que los veo, que sus problemas no me son ajenos, y que junto a ustedes vamos a buscar las soluciones. Esa es la historia del Partido Popular, y como su Gobernador, lucharé porque Puerto Rico cuente con una industria agrícola robusta y sostenible”, concluyó Ortiz.